旅遊業的奧斯卡獎　台灣虎航入圍最佳低成本航空

2018年03月28日 11:43 中時 陳祐誠

台灣虎航今年獲得「世界旅遊大獎」（World Travel Awards）認可，首度入圍亞洲最佳低成本航空公司獎（Asias Leading Low-Cost Airline 2018）及亞洲最佳效率表現低成本航空公司獎（Asia’s Leading Most Efficient Low-Cost Airlines 2018），期待能成為台灣之光。

台灣虎航今（28）邀請旅客投票力挺，替台灣虎航加油，期待今年能代表台灣勇闖亞洲地區最佳低成本航空公司獎。台灣虎航表示，今年的亞洲地區投票時間為即日起至7月23日上午7時止，民眾可透過「http://bit.ly/2oUo61C」直接為台灣虎航投票。

「世界旅遊大獎」（World Travel Awards）成立於1993年，今年為第25週年，是全球旅遊界最具聲望的認證，採記名式投票，且曾被華爾街日報譽為「旅遊業的奧斯卡獎」，也是全球旅遊業最具盛名和最受歡迎的獎項之一，每年經由旅遊專業人士以及旅遊消費者參與投票，決定年度最優秀的得獎者，已被全球旅遊業界公認為對業內卓越產品和服務的權威認可。

台灣虎航也曾於2016年與2017年，在《讀者文摘》與獨立研究機構Catalyst Research合作的「讀者文摘信譽品牌」大調查中，在低成本航空公司品類中2度蟬聯最高榮譽白金獎，成為首家獲得此項殊榮的國籍平價航空。

(中時)