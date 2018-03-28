被認為功能只剩救災 日本陸上自衛隊改編求出路

日本陸上自衛隊近期實施組織再造，日媒認為具有謀求生存出路的意圖存在。圖為10式主戰車。(圖/JGSDF)

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中時電子報

據日本《共同社》27日分析，日本陸上自衛隊成立「陸上總隊」後，「首次擁有了統率所有部隊的司令部」。海空自衛隊已具有同樣的組織框架，在應對朝鮮和中國大陸方面發揮存在感。包括創設兩棲機動團在內的此次組織大幅改編，也隱約反映出陸自謀求生存出路的意圖。

3月27日陸上自衛隊新體制啟動

海自、空自已實現護衛艦、潛艦、戰機等運用一體化，只有陸自仍將全國分為5個方面隊分別運用。雖然背景因素是對舊陸軍曾經失控的警惕，但如今安全保障環境已發生了巨大變化。陸上總隊的成立有望使部隊間的協作以及與美軍的協調變得更為迅速。

即便如此，陸自所處的環境依然嚴峻。防止前蘇聯入侵曾是主要任務，其可能性降低，戰車等裝備也被大幅削減。參加南蘇丹聯合國維和行動（PKO）的部隊也已撤回，在海外活動的部隊數量為零。

另一方面，海空自衛隊的任務則日益增多，例如應對朝鮮的彈道飛彈、在中共飛機靠近日本時緊急升空等。此外，還要依據安全保障相關法規，實施保護美方艦艇和飛機的「武器等防護」，並與美軍核子動力航艦、戰略轟炸機頻繁開展訓練，制約周邊國家。

日本政府在今年年底前將對防衛力建設指南《防衛計劃大綱》進行修改，著手制定明示從2019年度起今後5年防衛裝備數量和經費的下一期《中期防衛力整備計劃》。有陸自幹部難掩焦慮地表示：「陸自受關注的只有『救災』。大家以為陸自平時只是訓練，海空自衛隊也投來嚴厲目光。如果不能擴大任務範圍，就會日漸式微。」

(中時電子報)

文章來源：陸上自衛隊大幅改編旨在謀求生存出路

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