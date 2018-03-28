陸涉台學者看兩岸走向：對抗可能加劇

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旺報

《旺報》28日主辦「兩會後的兩岸關係走向」學術研討會，邀請廈門大學台灣研究院多名教授來台。陸學者表示，隨著蔡當局不願朝向更積極的兩岸政策邁進，兩岸改善的空間有限，僵局不可避免，且兩岸管道不復存在下，兩岸情勢將持續下滑，兩岸對抗有可能加劇。

廈門大學台灣研究院政治所教授陳先才指出，影響蔡當局兩岸政策的有三個因素：台灣內部、國際和兩岸因素，而美國因素的介入使兩岸關係複雜化，增加蔡當局抗拒大陸的誘因；此外，民進黨尚未放棄台獨分離主義意識形態的堅持，儘管過去全代會上有提案要求凍結台獨黨綱的聲音，但提案終告失敗，或始終沒有超過半數。

陳先才說，民共長期缺乏正常黨際交流，民進黨重要政治人物與大陸交流渠道有限，因此，蔡政府兩岸政策大幅調整的可能性較小，也會利用美國因素來牽制北京的壓力，對北京而言蔡當局如此調性是缺乏善意，也無法確保兩岸關係的實質性改善。

廈門大學兩岸關係和平發展協同創新中心教授孫雲則認為，觀察蔡政府兩岸政策，不搞法理台獨、修正公投法避開領土變更，也避免刺激、挑釁大陸，蔡兩岸言語較為溫和，如大陸修憲也避免口出惡言，因此蔡可說是總結扁時期兩岸教訓、不想走回兩岸對抗老路。

然而，孫雲也提到，說不說九二共識並不重要，但蔡政府必須要講清楚兩岸關係的性質、是否為國與國關係、是否為外交關係。此外，公投法修法還是對兩岸關係留下隱患，為各種暗獨、隱獨等大開方便之門，但大陸會堅定堅持兩岸政治基礎，因此未來兩岸找交集的可能性不大，對抗與危機會進一步升高。

(旺報)

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