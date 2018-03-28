《全台最速報》國民黨桃園市長提名初選 陳學聖獲勝、楊麗環不服

2018年03月28日 11:51 中時電子報 綜合報導

◎國民黨桃園市長提名初選 陳學聖獲勝、楊麗環不服

國民黨桃園市黨部28日公布桃園市長參選人民調結果，由立委陳學聖以平均支持度排名第一勝出，但參選人之一前立委楊麗環，早再公布的時間10點前就得知自己落敗，先是憤而離席說要回競選總部開記者會，接著待黨部公布結果後，又折回，質疑民調公司的結果，讓黨部人員相當尷尬，也讓民調公司不滿。

◎紫斑蝶季起跑 熱氣球將升空

今年紫斑蝶季活動起跑！3月31日到4月8日兩個周末間，適逢清明五天連假，將有4天紫斑蝶生態導覽解說，林內鄉公所首次準備熱氣球，以紫斑蝶角度看環境。

◎清泉攤販遭拆 族人痛哭抗議

五峰鄉清泉部落族人在原住民族館旁停車場設攤20年，提供遊客上山時可休憩與購物之處，不過因多年來缺乏管理，鄉公所重新規畫市集，並在3月初甄選出7間地方特色市集，公告28日拆除原有攤販，此舉引起原攤商不滿，在攤位掛上白布條抗議、阻撓拆除工作。

◎提高里長登記保證金 柯文哲：選前機會不大

台北市長柯文哲，28日上午前往松山區公所進行里長市政座談會，地方里長提案希望里長選舉登記保證金提高里至10萬元，同時加強宣導里長權利義務，避免有心人士利用選舉打知名度，對此柯文哲認為，此案牽涉全國問題，這種案子要選後才會過，選前不會過，指示民政局長藍世聰協助處理。

(中時電子報)