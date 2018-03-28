「希望孩子可以走路上學」越南象腿弟劉君來台治療

2018年03月28日 12:19 中時 馮惠宜

我的左腿比右腿粗很多：劉小弟經兩次手術仍是右下肢畸型，明顯左下肢比右下肢粗大。（馮惠宜攝）

「希望孩子可以走路上學」5歲越南象腿弟劉君父親說出對台灣的感謝和期望；繼14歲的阮氏巒、11歲小陽後，劉小弟是第三例越南象腿病患來台求醫，劉小弟和阮氏巒一樣家境清寒，中國醫藥大學附設醫院除醫療協助，也請在越南設廠的宏福企業共同資助，盼能讓左下肢畸型的劉小弟可以走路上學去。

中國醫藥大學附設醫院28日盛大舉辦國際記者會，迎接甫來台治療的劉小弟父子，也宣告不只透過醫療協助，由於越南當地這樣的病患不少，該院精準醫療中心希望透過基因分析判讀，找到對應治療類似病症更有效的用藥或方式，抑制畸形組織增生等問題，提出全面的治療解決方案，減少手術復健頻率，減低孩童的病痛。

劉小弟在媽媽肚子裏即發現左下肢有畸型，出生後一個月、六個月大在當地進行兩次手術，卻仍左腿比右腿粗很多，跛行，加上左膝不時會留組織液，就讀幼稚園小朋友都離他遠遠的，劉爸爸是建築工人，在看到當地新聞報導阮氏巒到台灣獲成功醫治的病例，透過嫁來台灣的鄉親再度接洽上中國附醫。

中國附醫國際醫療中心院長陳宏基指出，劉小弟同樣是屬於「先天性靜脈及淋巴畸形骨肥大症候群Klippel-Trenaunay(-Weber) Syndrome」，醫療計畫主要重點是手術治療左下肢過度增生及肢體異常的症狀；預計要花7個月時間，分2階段，共4次不同器官的重建手術，完成多重畸形重建及病態組織切除，傷口覆蓋，疤痕及攣縮治療，最終達到回復正常關節活動度，肌肉力量及肢體功能的目的。

(中時)