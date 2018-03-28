國民黨桃園市長陳學聖勝出 楊麗環質疑民調作假

2018年03月28日 13:33 中時 甘嘉雯

楊麗環質疑市黨部及民調公司作假。（甘嘉雯攝）

黨部人員出示彌封信封。（甘嘉雯攝）

民調公司不滿楊麗環的指控。（甘嘉雯攝）

陳學聖出線，黨部展現團結氣勢。（甘嘉雯攝）

國民黨桃園市黨部28日公布桃園市長參選人民調結果，由立委陳學聖以平均支持度排名第一勝出，但參選人之一前立委楊麗環，早在公布的時間10點前就得知自己落敗，先是憤而離席，待黨部公布結果後，又折回，質疑民調公司的結果，讓黨部人員相當尷尬，也讓民調公司不滿。

楊麗環指定艾普羅，陳學聖指定世新，魯明哲指定TVBS民調公司，根據民調結果，陳學聖以35.689％平均值排名第一，其次為魯明哲33.067％，楊麗環則為31.245％，從25日至27日進行3天，有效樣本至少1068，正負誤差值3％。

楊麗環當眾質疑民調公司與市黨部都有民調光碟，為何參選人沒有？也質疑民調公司的公信力，她說，若她陣營派去監聽人員聽到都敗北則毫無疑問，會全力支持勝出的人，但她連續3天派去聽見是2天勝出，其中有一間結果比較接近，即便有落差，也不至於3間都最後「哪有光碟只有黨部及民調公司有資料，候選人卻沒有，黨部要給誰（參選），電腦竄改很容易啊」。

陳學聖表示，國民黨沒有分裂的本錢，即使團結也不見得會贏，至於楊麗環若認為願意重做民調，他也願意配合，而魯明哲表示，願意支持陳學聖。

(中時)