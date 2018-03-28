貢寮卯澳灣好戲水！隨意採捕生物 違者最高重罰15萬

2018年03月28日 12:00 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

好好愛護我們生態！新北市貢寮區的卯澳灣海洋生態豐富，為維護該棲地的生物多樣性，新北市政府公告並劃定卯澳灣為貢寮保育區保護特定種類，並不定期進行當地原生水產動物增殖放流，使卯澳灣的美麗海洋得以生生不息。

卯澳灣海洋生態種類豐富

卯澳灣為臺灣東北角著名的峽灣，位於大陸沿岸流及黑潮的交會處，擁有天然岩礁、沙溝、珊瑚礁、海蝕平臺及海藻林等自然棲地，海流交換旺盛且富含營養源，提供海洋生物充足的食物及適合繁殖及育幼的庇護所，孕育了豐富的藻類、九孔、龍蝦、海膽等海洋生物資源。

保育卯澳灣，公告限制事項加強保護特有資源

目前卯澳灣禁止以一支釣以外的漁船進入作業，潛水客也不得採捕生物，每年10月1日起至次年4月15日石花菜禁止採捕、麒麟菜自每年9月1日起至次年3月15日禁止採捕，另外九孔殼長未滿4公分者、龍蝦及珊瑚礁魚類魚體長未滿20公分者、海膽不含刺殼長未滿8公分者皆禁止採捕，而大法螺及珊瑚則全面禁止採捕，違者可處三到十五萬元罰鍰。

新北市政府農業局長李玟表示，美麗的「卯澳灣」，是極具地方特色的海洋保護區，週邊有卯澳漁村、石頭厝、三貂角燈塔及舊草嶺自行車道等特色景點，希望大家前來觀光遊憩之餘，亦可到卯澳灣潮間帶親近海洋，並遵守相關保育規定，相信在政府、民眾及漁民大家共同努力下，海洋資源得以生生不息，漁業經營亦能永續發展。

(中時電子報)