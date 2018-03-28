環團抗議深澳電廠：影響當地海洋生態

2018年03月28日 12:37 中時 張理國

環團抗議深澳電廠 要求政院撤回深澳案（張理國攝）

主婦聯盟環境保護基金會、台灣蠻野心足生協會等多個環保團體上午前往行政院陳情，並遞交「撤回深澳」5萬4000人連署訴求，要求行政院立刻撤回深澳燃煤電廠案，環保團體質疑環評結果有問題，綠色公民行動聯盟並提出數據分析，強調2025年備用容量率仍有14.9%，不需要靠燃煤電廠解決。瑞芳在地居民則關切，深澳電廠興建，將影響深澳灣海洋生態，珊瑚礁美景將不復見。

「深澳燃煤電廠更新擴建計劃」3月14日通過環評，目前已有超過27個公民團體要求撤回深澳案。環保團體及在地居民上午前往行政院陳情，強調深澳燃煤電廠對空汙、碳排及海岸生態存有危害，不符2025能源轉型目標，由於行政院大門被重重拒馬包圍，環保團體及媒體幾乎被擠到馬上路開記者會，警方也以三角錐縮減忠孝東路車道。行政院發言人徐國勇對於陳情只簡單回應，尊重人民言論自由。

綠色公民行動聯盟研究員吳澄澄並以過去民進黨的邏輯來質疑行政院，強調如能做好節能及再生能源發電，在中跟低的用電情境下，2025年根本不會出現用電缺口；就算用電需求高時，中電北送只要用的是天然氣及再生能源的發電，不會影響中部人，也能解決用電需求。

環保團體也質疑，蔡政府宣示2025年要將燃煤發電減少到30%，但又要在同一時間規劃深澳燃煤電廠發電，政策口號跟實際作為不同，令人擔憂。

深澳電廠瑞芳在地潛水教練王銘祥表示，在漁業署劃定的保育區，在深澳灣、望海巷分別投上億元復育， 灣內被稱為海洋牧場，有沈船、鋼鐵礁，漁業署長期規劃，在深澳電廠卸煤碼頭蓋下去後將有重大影響，王銘祥並手持潛時拍攝的照片，強調復育難得的珊瑚礁恐怕化為烏有。

6年前才從天龍國搬到深澳的衣若蘭也表示，舊深澳火力發電廠因為老舊除役，但這些年來仍影響當地居民健康，政府應該要調查燃煤電廠附近居民的健康風險，但政府顯然欠缺相關評估。

瑞芳居民蔡先生也說，小時候一直到深澳電廠拆除前，印像中深澳海岸線總不清澈、天空總是灰濛濛，這次要蓋深澳電廠，他一定會站出來，瑞芳人不再當棋子跟犧牲品。

(中時)