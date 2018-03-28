腸病毒開始拉警報 今年4例重症是近2年同期4倍

2018年03月28日 12:46 中時 陳志祥

由於今年第12周（3月18日至24日）出現腸病毒就診3769人次，比去年同期3047人次高出722人次、而且今年已有4例重症病例也是前2年的4倍，讓疾管署不得開始緊張，正密切監測疫情、加強宣導勤洗手的預防措施。

疾管署今（28）日與麥當勞叔叔之家慈善基金會攜手前進台北市東門國小附設幼兒園，與150位小朋友一起唱跳洗手操，學習「溼、搓、沖、捧、擦」的洗手教育，叮嚀小朋友勤洗手預防腸病毒感染，疾管署副署長莊人祥表示，腸病毒無法用酒精殺死，心須以肥皂破壞它較有效果。

上周全台腸病毒就診3769人次，雖然尚未達到1萬1000人次流行閾值，但是高於去年同期的3046人次，而且今年已累計4例重症，也是高於前年、去年的各1例，加上今年已有8例散發性腸病毒71型輕症個案，頗有山雨欲來風滿樓的景況！

莊人祥指出，自從2012年爆發病71型大流行之後，沒有再出現較大的流行，較原本預估4年一輪的狀況不一樣，而一般要出現大流行的前1年年底就有較多個案的徵兆，然後隔年春、夏冒出來，但是去年底沒有看到這種情況。

不過，莊人祥說，腸病毒輕、重症疫情大都是4月開始上升，5、6月進入高峰，感染力極強，尤其5歲以下嬰幼兒是重症高危險，大人外出工作反家務必更衣，摟抱小兒之前要以肥皂洗手。

今天東門國小附幼的洗手宣導是麥當勞叔叔之家基金會21年來持續舉辦的活動，今年預計進行150場，麥當勞21年來已經走過全台3256所小學與幼稚園，接觸超過130萬名小朋友，因為教導洗手是守護兒童健康的第一步。

(中時)