1歲小孩也會中風　長庚開腦治好她創世界紀錄

2018年03月28日 12:14 中時 倪浩倫

黃小妹經2次開腦手術後，她的「毛毛樣血管疾病」已痊癒，全身充滿活力。（倪浩倫攝）

小朋友也會中風！1歲1個月的黃小妹，某天被媽媽發現一直在昏睡、無力，洗完澡後更突然全身抽蓄且眼神上吊，緊急就醫確診「毛毛樣血管疾病」，為一種罕見的缺血性腦中風，經林口長庚團隊緊急開刀後已痊癒，也成為全球年紀最小、接受開腦手術的毛毛樣患者，該成果已投稿至國際醫學期刊。

林口長庚神經外科系主治醫師謝博全說，毛毛樣血管疾病是因腦內血管「不明原因」的出現狹窄與阻塞，此時身體會啟動保護的代償機制，在該缺血區新長出一些微血管，但這些血管的供氧、供血量，仍不足以滿足人體需求，所以提高缺血性腦中風的機率；他進一步補充，有些比較幸運、沒有出現缺血性腦中風的病童，因為這些新增的微血管「管壁較脆弱」、進而容易破裂，在年紀漸長後，出現「出血性腦中風」機率也比常人高。

去年5月的母親節當天，當時1歲1個月的黃小妹被爸媽帶出門吃大餐，但整天都呈現無力、嗜睡的狀態，媽媽原本不以為意，但在煮晚餐時，發現黃小妹開始大哭、吐奶，更在洗完澡後突然抽蓄、眼神上吊，趕緊從金門送到林口長庚治療，確診為缺血性腦中風的毛毛樣血管疾病。

收治該病例的林口長庚整形外科系教授鄭明輝說，「開刀」是治療毛毛樣血管疾病的主要方法，透過電腦斷層和核磁共振，能確定是哪裡血管阻塞，再透過「搭橋」的方式，用原本的腦內血管、或更長的手臂與小腿血管來「接通」，每次手術都會在一小時、甚至20分鐘內完成，避免本身就缺血的大腦再次缺血。

鄭明輝說，他目前已完成132例大腦血管搭橋手術，當中有30幾例為毛毛樣患者，1歲1個月的黃小妹，可以說是全球年紀最小、接受毛毛樣血管疾病的開腦患者，該成果也正投稿至國際知名醫學期刊。

林口長庚神經外科系系主任吳杰才說，黃小妹和很多患者一樣，都是大腦兩邊都有毛毛樣，所以要分兩次開刀，在去年5月和年底的兩次手術後，黃小妹已完全恢復正常，在今日記者會上，黃小妹更是充滿活力的跟大家揮手，模樣相當可愛。

毛毛樣血管疾病相當罕病，統計顯示，我國平均每年有35人罹病，好發於5~14歲孩童和40~44歲成人，小孩發生率又比成人高，發病後死亡率約3％；林口長庚神經外科系系主任吳杰才說，無論是缺血性還是出血性腦中風，都可能出現永久性的傷害，包括手腳無力，記憶力、視力受損等，一旦出現突發性肢體、語言或視力障礙，或頭痛、癲癇、意識不清，便應儘速就醫。

(中時)