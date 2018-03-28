槓上柯文哲 八百壯士：拆我帳篷 換到北市府埋鍋造飯

2018年03月28日 12:34 中時 朱真楷

八百壯士帳篷設立在立法院前的中山南路上，現場可見警方以交通錐，在慢車道上圍出陳抗空間。(朱真攝)

已埋鍋造飯401天的八百壯士帳篷，就設立在北市中山南路上，可看見機車經過時，必須特別繞開限縮的車道。(朱真楷攝)

由退役軍人組成的八百壯士，為反對蔡政府軍人年改方案，在立法院外搭帳棚埋鍋造飯已進入401天。如今傳出北市府在市長柯文哲下令下，將強制拆除帳棚，引發八百壯士不滿，剛剛由八百壯士指揮部代表出面表示，如果柯文哲為了個人選舉造勢，不惜違法拆帳篷，「我們就到台北市政府埋鍋造飯，大家看著辦」。

北市府建管處於本月23日拆除立法院旁、濟南路上的公投盟陳抗帳篷，引發獨派不滿。如今，緊鄰昔日公投盟帳篷僅約30公尺的八百壯士帳篷，北市府也已於昨日下午派員到場張貼強制報查拆除的公文，預計最快第3天之後，也就是明天下午就會派建管處人員強制拆除。

儘管拆除時間未定，但八百壯士於昨晚就發布通知，預告北市建管處於今日中午就會到場，因此，目前現場聚集約近百人，揚言力抗拆除到底。

八百壯士代表表示，他們已埋鍋造飯401天，一切依法按規定申請，而目的是要捍衛憲法，從未做任何違法的事情，如今選舉要到了，有人為了造勢，在拆了公投盟帳篷後，又進一步把八百壯士視為獨派同類，說要一併拆除，「我們堅決反對到底，假如柯文哲要違法拆了八百壯士帳篷，我們就要到台北市政府埋鍋造飯，大家看著辦！」

對此，北市建管處新聞稿指出，任何團體或個人要在路上搭設臨時帳棚，必須先向工務局申請路權，經核可後，才能再向建管處申請報備搭設。而且，申請時間一旦逾期，在3日內就必須予以拆除；假若該申請者要繼續申請在原地搭帳篷，則必須先拆除、再申請。

建管處表示，當初公投盟申請帳篷的人，與申請路權的人不同，且現存帳篷未依規定先拆除，因此市府才不同意公投盟繼續搭設帳棚。

針對八百壯士的帳篷疑義，建管處表示，雖然陳抗團體已透過補件方式，將帳棚搭設時間申請至今年的4月6日，但經查，帳篷申請人與路權申請人也不同，且現存帳篷也未按規定先拆除、再申請，「情況與濟南路陳抗團體相同，故屬違章建築」，因此已於昨日即時強制報查，並將通知公告於現場。

至於拆除時間，北市府人員剛剛表示，由於昨天才通知拆除，依規定必須給予緩衝時間，因此最快明天下午過後，才會由建管處與警方到場執行拆除作業。

(中時)