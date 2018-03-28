MLB》虎王辣妻一句話 讓他果斷跳槽太空人

2018年03月28日 12:46 中時電子報 盧品青

太空人投手韋藍德。(美聯社)

Everybody loves some @KateUpton​ outtakes! pic.twitter.com/JuKlgHfSB2 — SI Swimsuit (@SI_Swimsuit) 2018年3月25日

太空人投手「虎王」韋藍德(Justin Verlander)過去13年來都是老虎隊的招牌，去年季中他曾為了是否跳槽太空人苦惱不已。他近日告訴《FanRagSports》說，其實轉隊成功是多虧了凱特阿普頓(Kate Upton)。

去年8月31日晚間，距離午夜12時的交易大限只剩35分鐘，轉隊合約在隔壁1樓桌上等著韋藍德，他跟太空人老闆談過之後仍舉棋不定。韋藍德握有不可交易條款，但他不忍背棄效力多年的老虎，那幾年也包含著他與凱特美好的回憶。

眼看交易大限只剩幾分鐘，坐在4樓屋裡的韋藍德想了半天，終於一時衝動，「馬的！我要簽了喔。」然後他看著旁邊的未婚妻凱特阿普頓，心裡想著「只要她有半點猶豫，我就放棄轉隊。」

結果凱特大喝一聲「幹了吧！簽下去！」韋藍德一聽趕緊走樓梯衝下樓(他怕電梯太慢來不及)，在倒數階段簽下轉隊合約。太空人老闆與王牌投手凱寇(Dallas Keuchel)這時才明白，他們說破嘴皮還不如她一句話。

「我開心到極點了，這個結果如此的美好。」現在韋藍德戴著世界大賽冠軍戒，抱著剛成為他妻子的凱特。回頭看著因重建而墊底的老虎，他不免也有一絲愧疚，「這有點像是棄船逃走啊。」

至於凱特當然很開心了，完成終身大事之後，她近期又當上了《運動畫刊》泳裝特輯節目的宣傳女郎，夫妻二人的事業都一帆風順。

(中時電子報)