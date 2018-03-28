監視器對準鄰家侵犯隱私 移除仍判賠1萬

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「監視器對準我家，好像活在『全民公敵』世界。」台中市朱姓教師指控同樣當老師的朱姓鄰居在自家窗戶裝設監視器，卻將監視器鏡頭對準他家，讓他覺得全家人活在被監控中，使他活在恐懼中，還得去看身心科，一狀告上法院。台中地院審後認為，邱男家監視器確有侵害朱男隱私權之虞，審酌監視器僅安裝約4個月，判決賠償1萬元精神撫慰金。

朱男指控邱姓鄰居於去年10月間，在自家窗戶架設雲端監視器，沒想到竟將鏡頭對準他家的大門口，等於是24小時監控他家人的進出。

朱男表示，因為自家門口就有監視器，讓全家人進出都很緊張，覺得活在被監控的世界，他覺得心理壓力大，還因此罹患輕度憂鬱症去看身心科，必須持續看看診治療。他認為遭到

24小時監控，侵害到隱私權、人格權，請求邱姓鄰居必須移除監視器，並賠償6萬元精神撫慰金。

邱姓鄰居則說，所裝設的監視器是要監控自家花園及門口前位置，並沒有拍到朱家房屋內部，沒有故意要侵害朱家隱私的犯意。而且他收到朱男的存證信函後，就先拆除監視器線路，監視器已經失去作用，是到今年2月12日才把整個監視器器具拆掉。

台中地院審理後，法官認為邱男所裝的監視器鏡頭，確實已拍到朱男住家大門的所有舉動

，雖然該社區屬於有門禁的社區型別墅，並非一般人都能自由進車，但住戶對於自家出入有隱私權的合理期待，邱男所為確實已侵害朱男隱私權。

法官審酌，邱男裝設監視器至自動拆除時間僅4個月，判決應賠償1萬元撫慰金。

(中時)

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