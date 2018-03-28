軍公教喪葬補助費降 全教總：政府不應跟死人搶錢

2018年03月28日 12:52 中時 林志成

人事行政總處打算調降軍公教喪葬補助費，從平均19.9萬元降為12萬元，省下來經費用來補助生育。全國教師工會總聯合會理事長張旭政今天表示，政府砍軍公教喪葬補助費是「跟死人搶錢」，也是在製造軍公教及勞工的對立，相當要不得。

目前軍公教人員的喪葬補助費是依薪資職等來計算，如果過世的是父母或配偶，則以本俸乘以5來補助，若是子女過世，則是本俸乘以3，整體來說，平均是19.9萬元。至於軍公教的生育補助費，則是本俸乘以2。

人事行政總處打算調降軍公教喪葬補助費，改為定額補助12萬元，一下子降了約8萬元；至於軍公教的生育補助費則調高，改為本俸乘以2.5。整體來說，大幅砍軍公教的喪葬補助費，小幅提升生育補助。

「我們反對調降喪葬補助。」張旭政表示，「慎終追遠」是我國的傳統美德，為先人辦好後事不僅是緬懷先人，更有為在世者療傷止痛的意義存在。因此，政府可以勸導喪葬簡化，但不應作為硬性政策，更不應以此理由降低補助。

張旭政說，人事行政總處調降喪葬補助費的另一理由是認為喪葬禮儀服務費用的市場行情價格平均17萬元，低於公教喪造補助平均金額19.9萬元。然而，這樣的說詞顯然不懂行情，依台灣殯葬資訊網的統計，目前一般台灣民眾的治喪費用，大約要30萬元。

張旭政要求民進黨政府，應設法增加人民福利，而不是一直製造軍公教和勞工的對立。跟對大企業減稅相比，政府每年用在軍公教的喪葬補助費其實只有「一點點」，實在不應該再砍了。

台北市教師職業工會理事長徐欣怡表示，政府年改已讓軍公教士氣低迷，現在還要來砍喪葬補助費，基層教師都非常憤慨。政府說省下來的經費是要來補助生育，但事實上，軍公教喪葬補助大減5成，然後生育補助僅增加0.5個月，他們無法接受這樣的調整。

(中時)