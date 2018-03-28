涉貪近50億！山西呂梁副市長張中生一審判死刑

2018年03月28日 13:18 旺報 林永富

山西省臨汾市中級人民法院28日對山西省呂梁市前副市長張中生受賄、巨額財產來源不明案，一審公開宣判，對被告人張中生以受賄罪判處死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，以巨額財產來源不明罪，判處有期徒刑8年，決定執行死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

法院同時判決，對張中生受賄所得財物和來源不明財產及其孳息予以追繳，上繳國庫，不足部分，繼續追繳。同案被告人李蘭俊、劉年生因犯洗錢罪亦被判處相應刑罰。

經審理查明，被告人張中生1997年至2013年利用擔任山西省中陽縣縣長、中共中陽縣委書記、山西省呂梁地區行署副專員、中共呂梁市委常委、副市長等職務便利，為他人在煤炭資源整合、項目審批等事項上提供幫助，索取、非法收受他人財物，折合人民幣共計10.4億餘元（約合新台幣48.5億元）。張中生家庭財產、支出明顯超過合法收入，其對折合人民幣共計1.3億餘元的財產不能說明來源。

臨汾市中級人民法院認為，被告人張中生的行為構成受賄罪、巨額財產來源不明罪。張中生受賄犯罪數額特別巨大，在18起受賄犯罪事實中，有2起受賄犯罪數額均在人民幣2億元以上，還主動向他人索取賄賂人民幣8868萬餘元。張中生利用領導幹部職權為他人謀取不當利益，嚴重影響了當地經濟健康發展，且案發後尚有贓款人民幣3億餘元未退繳，犯罪情節特別嚴重。張中生目無法紀，極其貪婪，在黨的十八大後仍不收斂、不收手，給國家和人民利益造成特別重大損失，罪行極其嚴重，應予依法嚴懲，法庭遂作出上述判決。

(旺報)