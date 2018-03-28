歡慶兒童月 北市推出33項社教場館優惠

歡慶兒童月，北市推出33項社教場館優惠。（吳堂靖翻攝）

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歡慶兒童節，台北市教育局今年以「築夢Tapei 童趣探險」為主題，規畫系列活動，除了4月1日主軸活動及各校兒童節慶活動外，更大手筆推出33項社教場館及藝文活動優惠，要讓大朋友小朋友有個難忘的兒童節。

今年兒童月活動透過「走進雙語 走近世界」、「微夢想的旅行」、「小田園教育體驗學習」、「我是Power學習王」、「童樂夜」等五大主軸活動，融合孩子的探險與家長的陪伴理念，結合遊玩與教育性質，增添兒童月歡樂氛圍。

台北市長柯文哲表示，陪伴是最好的兒童節禮物，除了持續打造優質教育環境外，為鼓勵全市家長多陪陪孩子，教育局帶領教育同仁規畫一系列兒童月活動，結合學習課程，與雙語、服務、健康、冒險等理念，期待家長與孩子一起體驗。

教育局表示，4月1日將於市立動物園舉辦「2018台北兒童月系列活動」，當天市長柯文哲與教育局長曾燦金局長將揭曉送給小朋友的六大禮物，屆時民眾只要完成10站以上的雙語闖關活動，即兌換參加獎，有機會獲得iPAD、捷安特自行車、樂高智慧組合、桌遊等豐富大獎，歡迎民眾共襄盛舉。

教育局表示，今年規畫多項兒童優惠活動，包含博物館、遊樂園、兒童劇場、觀光工廠DIY體驗等，北市兒童憑摺頁即享16項場館優惠、11項藝文活動優惠，及6項新北市文化場館優惠，邀請全市家長陪伴孩子一起歡慶兒童節，詳細活動內容可至2018兒童月網站http://tpkids.yhes.tp.edu.tw/index.php

(中時)

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