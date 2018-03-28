急診事件後首露面　前長庚院長：全心投入醫療

前林口長庚院長鄭明輝。（倪浩倫攝）

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林口長庚去年接連爆發急診醫師集體請辭、主委李石增槓上董事長王瑞慧等事件，時任的院長鄭明輝也在該事件中卸下院長一職，暌違超過半年，鄭明輝首度出現在媒體前面，發表全球年紀最小「毛毛樣血管疾病」的開腦手術。他會後受訪時指出，這半年來，他都在看診、開刀，受邀到大陸與美國演講授受，「全部心力都放在醫術的提升」。

林口長庚今舉辦「小朋友也會中風？！談毛毛樣腦血管病變與困難手術個案分享」記者會，由整形外科系和神經外科系共同主持。手術執刀醫師之一的前林口長庚院長、現整形外科系教授鄭明輝表示，透過跨科的合作，能讓患者的手術時間達到最短、手術品質來到最高；他說，他目前已完成132例大腦血管搭橋手術，當中有30幾例為毛毛樣患者，「成功率超過98％」。

睽違半年，首次公開出現在媒體前面，鄭明輝會後受訪指出，自己這段期間就是專注在醫療技術的提升，除了開刀、看診，也頻頻受邀到大陸與美國授課與演講。

本身就是整形外科界權威之一的鄭明輝，日前受邀到美國史丹佛大學，就這次毛毛樣血管疾病的治療方式進行演講授課，然而，就算本身在美國、就已是毛毛樣血管疾病治療權威機構的史丹佛大學，在聽完鄭的演講後，也對台灣的醫療技術充滿讚嘆。

鄭明輝說，不同於美國是單一的神經外科來治療開疾病，以林口長庚為例，是採跨科的醫療團隊合作，先由神經外科負責開腦，接著整形外科立刻進行血管接合，就算是0.7~1公厘的血管，也照樣能接的相當完美，再次讓世界看到我國進步的醫療技術。

(中時)

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