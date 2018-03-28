蘋果平價版iPad藏「5大驚喜」果粉喊：買了！

蘋果發表新版9.7吋iPad，支援Apple Pencil手寫功能。(圖/翻攝自蘋果官網)

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中時電子報
/ 綜合報導

蘋果春季發表會終於揭曉傳聞已久的「平價版」iPad，根據《SLASH GEAR》分析新款與舊版5大差異，整體而言，硬體稍有升級，但價格與去年發表的9.7吋iPad相同，起價10900元，算是「加量不加價」，讓果粉驚喜，大喊「買了」！

新款iPad與2017款5大差異：

一、規格

處理器由A9升級為A10，記憶體可選32GB或128GB，並有Wi-Fi和Wi-Fi+Cellular兩種版本。

二、支援

Apple Pencil手寫功能、第一代指紋識別及Apple Pay支付功能。

三、外觀

9.7吋Retina顯示器，有金、銀、太空灰三色，但新款金色較偏粉，維持金屬外殼。

四、相機

主相機：800萬畫素、支援720p慢動作影片；前置相機：120萬畫素、720p HD影像錄製功能。前後鏡頭都新增「身體與面孔偵測功能」。

五、其他

保留3.5mm耳機孔。

有網友在小惡魔Mobile01發文表示，看到新款iPad配備A10處理器、又支援Apple Pencil，還維持原價，不免感嘆「舊款尷尬了…」；不過也有網友認為，如果沒有用到觸控筆的話，新款iPad其實並沒有什麼吸引力，並且希望價格再降一些。

(中時電子報)

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