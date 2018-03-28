科技部5年補助25億 自信科研補助領先大陸

2018年03月28日 12:48 旺報 李侑珊

為推動科技研發走向新突破，並培養青年研發人才，科技部自教育部補助的大學65個「特色領域研究中心」中，每年投入約5億元預算，並以5年為期，預計投入25億元的經費，面對大陸31項惠台政策，科技部長陳良基說拍胸補保證：科技部通過研究補助率達6成以上，領先大陸。

科技部表示，申請案皆經過科技部送專業領域委員審查，主要共有4大項目：(1)研究主題可創造台灣科技優先性與接地氣、與我國科學技術發展重點之契合度、(2)計畫達成或超越國際標竿研究中心之具體作法與策略、(3)具體、可驗證、具挑戰性的質化及量化績效指標(KPI)、(4)年輕研究領導人才之培育目標及策略等四大要項綜合評估後，擇優補助18件研究中心計畫，預計補助5年經費，第1年補助經費4.67億元，後續年度將視計畫執行目標達成情形，予以增減。

科技部長陳良基表示，接受補助的8所大學、18件計畫，包含北科大、成功大學、交通大學等校，研究主題包括：(1)生醫、半導體、能源、循環、紡織、高熵等領域的創新與關鍵材料研發、(2)智慧製造、(3)智慧半導體與晶片、(4)量子科技、(5)腦科學、(6)精準醫學、新興病毒感染等生醫領域研究與產品開發、(6)蝦養殖及動物製劑等漁牧領域研發、(7)運用大數據分析與評估國家整體發展、群體建康及永續環境的社會科學研究。

在接受補助的大學與研究計畫中，成大獲得科技部補助的項目為：草蝦養殖、以細胞機械力學的角度切入傷口修復與再生、固態鋰離子電池；北科大則為智慧紡織科技研發中心獲得計畫補助，項目則有溫感行透氣及溫度調控紡織品、可扭式彩色LED Array顯示布、低溫熱可塑3D織物複材；長庚大學獲補助則為新興病毒感染研究中心。

成大研發長謝孫源表示，台灣如今面臨高教經費短缺的問題，政府部門不可能對所有大學的研發都提供補助，唯有各校將自己的研發特色，以及台灣專屬的研究特色呈現出來，科技部或教育部才能核發金額。

至於大陸祭出31項惠台政策，並鼓勵台灣學者赴陸投入科研，陳良基則說，大陸的大學教授逾163萬人，人口基數大，申請科研經費通過率不到20%，而台灣的教授約有4萬5000人，科技部通過研究案比率近6至7成。

(旺報)