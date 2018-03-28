阿嬌自認松鼠系女友 另一半要像「海豚」

阿嬌（右）和隋棠為戲造勢。（最大國際娛樂提供）

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隋棠。（最大國際娛樂提供）
阿嬌。（取自微博）
賀軍翔。（取自微博）
張睿家。（周子娛樂提供）
演員群。（周子娛樂提供）

金牌導演瞿友寧、許瑋執導的網劇《動物系戀人啊》27日在北京辦開播發布會，主演群都到場造勢，鍾欣桐（阿嬌）以一身黑色襯衫連衣裙出席，分享自己的「動物系戀人」屬性。

阿嬌去年認愛台灣「醫界王陽明」賴弘國，小倆口感情穩定，對方也已經求婚，阿嬌曾大方和男友放閃。找到另一半的她，現在每次露面總是大方談論感情事。 她在宣傳新劇時透露，從小到大她都渴望有溫暖的家，希望另一半能像海豚一樣保護家人保護自己，自己雖然個性強，但生活中並不愛發脾氣，理由令人莞爾：「因為我懶」。

在愛情中到底屬於哪種「動物系戀人」？感情幸福甜蜜的阿嬌直言，劇中松鼠系女友楚之河，跟她本人相像，都注重愛情中的浪漫小細節，都渴望在愛情中被對方呵護。談到拍戲趣事，阿嬌吐槽：「我是一個不喜歡吵架的人，但劇中有蠻多吵架戲，挺累的。」說到劇中的戀情，阿嬌有感而發：「戀愛中陪伴很重要。」

阿嬌也透露她的愛情觀，如果戀愛中分手得很難看，就不會再聯繫；遇到「媽寶男」會試著離開；如果遇到有男生要跟她搭訕，她就假裝要借紙巾跟對方說話。

賀軍翔認為自己的角色把一份愛藏在心裏很多年，讓他很敬佩。曾在《撒嬌女人最好命》中憑「吃兔兔」表演刷爆網絡的隋棠，這次演了和「撒嬌女」反差很大的禦姐角色，她表示私下很安靜，拍起來挑戰很大。

《動物系戀人啊》講述了松鼠系女友楚之河（鍾欣桐飾）與長頸鹿系男友王大樹（賀軍翔飾），豹系女友芬妮（隋棠飾）與狼系男友秦浩（張睿家飾）這兩組情侶在愛情路上「練愛」成長的故事。

(中時)

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