下台不是我能夠決定的！花敬群遭自家綠委批眷戀官位

2018年03月28日 13:18 中時 郭建伸 、 王英豪

立法院內政委員會28日審查法案，內政部次長花敬群列席備詢。（王英豪攝）

內政部次長花敬群（左）今在立法院遭自家綠委批評政策比地方政府更沒誘因，被要求下台負責，但花直言下台不是他能夠決定的，雙方唇槍舌戰好幾回。(翻攝自國會頻道)

立法院內政委員會今進行《都市危險及老舊建築物加速重建條例》審查並詢答，不過綠委施義芳質詢內政部次長花敬群時，要求花為《危老條例》推行不力下台負責，甚至批評內政部都是「笨蛋」，一直關在象牙塔裡想政策。不過花敬群回應，「絕不承認我們是笨蛋」，強調政策不該胡亂加碼，「（下台）不是我能夠決定的」，雙方唇槍舌戰，場面火爆。

施義芳認為，現行內政部的《危老條例》中雖有獎勵，但有諸多門檻標章需要規費，導致條例施行8個月至今，僅有3件申請案；法規中設很多獎勵，但都有門檻，諸如耐震標章、綠建築標章、性能評估等，光是耐震標章最大上限要繳66萬，如果是小老百姓要去重建房子，如果要領標章還要付這麼多審查費用，會有能力負擔嗎？

施義芳說，新北市府直接給危樓重建50％的容積獎勵，相較內政部的《危老條例》更具誘因，批評內政部總是講不聽，他在立法院多次質詢都沒改。施更直指，民眾不是笨蛋，新北市民跟建商一定會選擇用地方政府的獎勵，批評花敬群都關在象牙塔裡，並質問一年以後若仍只有幾件透過《危老條例》申請重建，「是否要負起政治責任？」

花敬群回應，他不接受內政部是笨蛋的說法，反駁認為施義芳所說的資訊很片面，內政部的獎勵若細算會超過50%，強調內政部不需要胡亂加碼，且百姓會選擇《危老條例》。

對於施義芳要求他下台為政策負責，花敬群則數度動怒，表示「這不是我能決定的」、「我不需要回答這樣的問題」。施義芳則回批，「整個政策都是你負責的，現在竟然說不是你能決定的」，怒轟花敬群就是眷戀官位。

質詢結束後，兩人雖一度握手表示敬意，但隨即又唇槍舌戰激辯容積跟獎勵標章收費問題，花敬群講到一半還直接掉頭走人。綠委管碧玲則在一旁打圓場，跟花敬群說以後要注意備詢技巧，綠委張宏陸則在一旁尷尬旁觀，不知該如何是好。

(中時)