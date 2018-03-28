中華郵政年花2億　在ATM上裝了它

2018年03月28日 13:14 中時 陳祐誠

我國前年發生震驚社會的一銀盜領案，中華郵政評估後認為有必要建置遠端監控，於是在全台3212台ATM上，加裝紅外線感應裝置，只要有人在機器前待超過15分鐘，保全就會透過遠端來關心，不過設備維護費用高昂，讓中華郵政每年要負擔超過2億的維護費用。

立法院交通委員會今審查中華郵政預算，多名立委質疑，專業服務費今年編列9億5693萬2000元，比起去年編列的9億2787萬7000元，多出2905萬5000元，且前年決算數僅7億1410萬8000元，有鑑於中華郵政近3年營業利益率持續下降，建議刪減1億元。

中華郵政解釋，前年發生第一銀行盜領案後，內部認為遠端監控若不能及時建立，恐影響日後業務，因此在去年5月，於全台1300多個郵局、3212台ATM上建立遠端監控，主要用於電子巡邏、反針孔偵測等用途，若發生水災或火災，也可以透過遠端監控馬上感知。

中華郵政勞工安全衛生處長古兆賢指出，透過紅外線感應，若有人在ATM待超過15分鐘，就會觸動系統通知遠端保全，保全再透過ATM上的麥克風，詢問民眾是否需要協助，藉此降低盜領、詐騙案的發生。他說，過去僅能在設備遭入侵或破壞後，才能被動處理，現在則可以主動監控，掌握所有郵局及ATM狀況。

也因為建立遠端監控保全系統，中華郵政每年要花2億900萬元保全維護費用，立委最後決議刪減1000萬元。

此外，中華郵政考量郵差成熱職災高風險群，今年預計發放1萬多套新夏季制服，除了材質更透氣、吸汗，也將全面配發太陽眼鏡，以便在大太陽下作業時保護眼睛。中華郵政表示，夏季制服已考量外勤同仁意見，加強改善，使用更透氣、吸汗與舒適的材質，因應台灣極端天候。

(中時)