官民合作 亡故親屬保單清查上線18個月理賠約555億

2018年03月28日 14:19 中時 張理國

許多民眾投保壽險或意外險沒有告知家屬，意外亡故時家屬渾然不知，保險公司也未啟動理賠程序，影響民眾的權益。內政部、金管會、壽險公會自105年9月1日起合作，民眾至戶政事務所辦理親屬死亡登記時，可同時免費申請亡故者保險理賠查詢服務，服務上線18個月以來，已經受理16萬多件申請，理賠金額推估達555億元。

以往如果民眾要清查，就必須於辦理過世親屬死亡登記後，另外到壽險公會網站下載申請表，並檢附國民身分證影本、除戶戶籍謄本等證明文件，郵寄到壽險公會協助交由各家保險公司清查，不僅作業冗長，還要負擔250元查詢人身保單費用1人次的工本費。

內政部指出，為主動協助民眾申請亡故者親屬人身保險理賠事宜，自105年9月1日起民眾至戶政事務所辦理死亡登記時，可同時「免費」申請將亡故者死亡登記資料通報到壽險公會，經壽險公會交由各保險公司協助清查後，主動通知保險受益人辦理相關理賠給付，免除亡故者的保險受益人錯失申請保險理賠的狀況。

依壽險公會統計，去（106）年10月至12月底止，這3個月經通報清查完成理賠程序的案件共3萬575件，理賠金額達111億1,642萬7,967元。以截至今（107）年2月底已受理16萬832件申請案推估，其完成理賠之金額約達555億元，讓受益人不再錯失保險理賠權益。

(中時)