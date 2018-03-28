警訊？來台黑面琵鷺驟減15％

林務局今公布2018年黑面琵鷺全球普查結果，來台黑面琵鷺數量比起去年少了15％，可能有未被觀察到的新棲地。（林務局提供，攝影者：郭東輝）

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林務局公布2018年「黑面琵鷺全球普查」結果，全球共記錄到3941隻黑面琵鷺，數字與去年一致，未增未減，台灣雖記錄到全球最多的2195隻，卻比去年少15％。野鳥學會分析，全球數量未降，代表總族群未受衝擊，不排除台灣有新棲地未被觀察到，紀錄量才下滑。

林務局表示，整體而言，黑面琵鷺在全球的數量仍維持穩定，此次台灣記錄到2195隻黑面琵鷺，佔了全球總數的56％，依舊是黑面琵鷺最主要的度冬區，但比起去年，卻減少了406隻，其中台南記錄到1265隻，比去年減少544隻，是數量下降最為明顯的地區。

林務局指出，雖然台南數量下降，但其它縣市比起去年有小幅增加，包括嘉義增加46隻、高雄增加10隻、宜蘭增加7隻、金門增加10隻，又以雲林的數量變化最為明顯，增加了54隻。而且，去年未紀錄到黑面琵鷺的的台北、新北、新竹、花蓮、東沙島，今年也出現零星個體，顯示黑面琵鷺在台度冬地點有擴散的跡象。

林務局表示，台灣在2011年也曾出現過黑面琵鷺數量跌24％的情形，從1104隻減為834隻，但2012年又回升至1280隻，由於今年中國大陸地區觀察到的數量從397隻增為744隻，可能是黑面琵鷺個體在兩岸之間移動，或擴散到台灣其它棲地，剛好未被觀測到，才出現來台數量下滑情形。

野鳥學會環境研究部主任呂翊維表示，今年有數起黑面琵鷺因營養不良，活動力不佳，被通報送往救傷單位治療的情形，但是各棲地並未有明顯的汙染發生，是否棲地出現問題，仍有待調查，對於來台黑面琵鷺減少的原因，目前沒有標準答案，但因全球總數比起去年並未減少，且台灣各地觀察到的隻數有微幅增加，顯示族群有所擴散，確實不排除黑面琵鷺在台灣有未被觀測到的新棲地。

(中時)

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