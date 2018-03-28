慎入》金門KTV深夜喋血 5打4鮮血四濺

2018年03月28日 13:14 中時 李金生

現場血跡斑斑，讓人怵目驚心。（警方提供）

雙方暴烈火拚，樓梯一帶血跡斑斑。（警方提供）

金門金寧鄉1家KTV今（28）日凌晨發生喋血事件，早有嫌隙的2派9名男子狹路相逢，一言不合大打出手，現場棍棒、桌椅亂飛，鮮血噴飛四濺。警方出動快打部隊火速鎮壓，其中1人傷勢嚴重，早上自行搭機赴台就醫。專案小組已調閱路口監視器與查訪目擊者，從嚴依法究辦中。

警方調查，洪姓等4位民眾在今天凌晨1時20分許，相偕至金寧鄉1家KTV飲酒作樂，巧遇另一方過去曾經結怨的5名男子，雙方愈看愈不爽，相互出言挑釁，隨即在包廂內外打起群架，抓到東西就往對方身上亂砸，激烈暴打和喊叫聲四起，嚇得其他酒客到處奔逃。

金城分局據報出動快打部隊12人外，連未值勤正在休息的員警，也在5分鐘內緊急動員趕至。但其中一方5人已經逃離現場，另方4人喝得較多未走，只見樓梯、包廂內外血跡斑斑，讓人怵目驚心。

鬥毆現場遺留鞋子。（警方提供）

金寧分駐所長余宏智強調，滋事分子依法從嚴究辦。（李金生攝）

警方快打部隊迅速趕到，但其中一方已逃離現場。（警方提供）

還好，除洪姓民眾傷勢較重，今早由家人陪同自行搭機赴台就醫外，其餘3人只有頭部、手部多處挫傷，在當地金門醫院診療後，目前均無生命危險。

金城分局長郝心誠指出，鬥毆雙方都是金門籍，年齡20至30歲的「少年仔」，目前已調閱路口監視器，掌握特定嫌犯身分及車輛，對於滋事分子，將「依法嚴辦，絕不輕饒！」

(中時)