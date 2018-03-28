隋棠偏愛「狼系」男友 原因是這個

隋棠到北京為戲造勢。（最大國際娛樂提供）

友善列印
中時
隋棠到北京為戲造勢。（最大國際娛樂提供）
隋棠看不出已是兩個孩子的媽媽。（最大國際娛樂提供）
隋棠（左）和阿嬌。（最大國際娛樂提供）
主演群造勢。（最大國際娛樂提供）

由瞿友甯、許瑋執導，鍾欣桐、賀軍翔、隋棠、張睿家主演的清新婚戀劇《動物系戀人啊》27日在北京辦開播發佈會，隋棠一襲黃色抹胸裙氣質現身，分享此次扮演豹系女神的體會，直言大膽挑戰反差十足的霸道女總裁角色，性格與自己相差很大，演起來很有挑戰性。

《動物系戀人啊》以動物比喻現代都市男女，講述楚之河、王大樹和芬妮、秦浩兩組情侶在愛情路上「練愛」成長的故事。隋棠飾演的「豹系女神」芬妮和張睿家飾演的「狼系男友」秦浩深沉虐心、勢均力敵的愛情故事十分吸睛。

發佈會現場，隋棠解讀角色：「豹系女友其實很膽小，因為在愛情中受過傷，所以很善於偽裝自己，想用面具偽裝自己。」此外，隋棠也分享戀愛觀，直言自己更像松鼠系女友，而且喜歡「狼系」男友，因為狼一旦認定伴侶就會非常忠誠，並一直守護家庭。

隋棠曾在電影《撒嬌的女人最好命》飾演蓓蓓，因為一場極致嬌柔的撒嬌戲碼走紅，那句「怎麼可以吃兔兔」台詞也成為網路金句。此次發佈會現場，主持人調侃「這次要吃兔兔」？

隋棠在預告中，走路帶風、氣場十足，衣著造型也盡展職場OL女神范，霸氣外露的表現讓人一亮，網友們也紛紛表示期待變身食肉動物的她。

(中時)

阿嬌自認松鼠系女友 另一半要像… 打臉小S回應 大S秘密出院不認孕…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。