隋棠偏愛「狼系」男友 原因是這個

2018年03月28日 13:11 中時 洪秀瑛

隋棠到北京為戲造勢。（最大國際娛樂提供）

隋棠看不出已是兩個孩子的媽媽。（最大國際娛樂提供）

隋棠（左）和阿嬌。（最大國際娛樂提供）

主演群造勢。（最大國際娛樂提供）

由瞿友甯、許瑋執導，鍾欣桐、賀軍翔、隋棠、張睿家主演的清新婚戀劇《動物系戀人啊》27日在北京辦開播發佈會，隋棠一襲黃色抹胸裙氣質現身，分享此次扮演豹系女神的體會，直言大膽挑戰反差十足的霸道女總裁角色，性格與自己相差很大，演起來很有挑戰性。

《動物系戀人啊》以動物比喻現代都市男女，講述楚之河、王大樹和芬妮、秦浩兩組情侶在愛情路上「練愛」成長的故事。隋棠飾演的「豹系女神」芬妮和張睿家飾演的「狼系男友」秦浩深沉虐心、勢均力敵的愛情故事十分吸睛。

發佈會現場，隋棠解讀角色：「豹系女友其實很膽小，因為在愛情中受過傷，所以很善於偽裝自己，想用面具偽裝自己。」此外，隋棠也分享戀愛觀，直言自己更像松鼠系女友，而且喜歡「狼系」男友，因為狼一旦認定伴侶就會非常忠誠，並一直守護家庭。

隋棠曾在電影《撒嬌的女人最好命》飾演蓓蓓，因為一場極致嬌柔的撒嬌戲碼走紅，那句「怎麼可以吃兔兔」台詞也成為網路金句。此次發佈會現場，主持人調侃「這次要吃兔兔」？

隋棠在預告中，走路帶風、氣場十足，衣著造型也盡展職場OL女神范，霸氣外露的表現讓人一亮，網友們也紛紛表示期待變身食肉動物的她。

(中時)