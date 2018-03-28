雷射腰斬敵機 美6代戰機2030要服役

2018年03月28日 13:20 中時電子報 楊幼蘭

為了搶占空中優勢，美、中、俄、日等國都已著手研發第6代戰機。而美國空軍研究實驗室（US Air Force Research Laboratory）在新公佈的「科技2030」（Science and Technology 2030）影像中，便透露了第6代戰機可能的模樣。

據《商業內幕》（Business Insider）與《防務新聞》（Defense News）網報導，錄影顯示，目前名為F-X的6代概念戰機擁有高能雷射武器，能將敵機轟成兩半。

儘管美國空軍還沒選定下世代空優戰機F-X的開發承包商，但已表示，希望它能在2030左右服役。

事實上，起碼早自2015年開始，美國空軍就在提讓AC-130空中砲艇，F-15與F-16戰機武裝雷射砲的事，而洛克希德馬丁（Lockheed Martin）最近已獲得2,630萬美元（近8億台幣）合約，為戰機開發雷射武器。

美國空軍F-X戰機的示意畫面。（美國空軍）

電腦動畫顯示，F-X戰機可以發射高能雷射粉碎敵機。（美國空軍）

雖然目前並不清楚，美國第6代戰機究竟有哪些性能，但部份專家推測，它的續航力與酬載量會提高，有無人和載人兩款，不僅能以高超音速飛行，還能搭載超音速武器。

美國空軍研究實驗室說，將趁今年春夏到全美各大學去，透過一系列對話與活動，廣徵科學界，高等教育界與專家的意見。

為了確保美國戰機的領先優勢，洛馬旗下的「臭鼬工廠」（Skunk Works）絞盡腦汁，正在研究新技術，只希望能讓第6代戰機戰力大增。

「臭鼬工廠」負責人魏思（Rob Weiss）先前透露，新戰機將致力提高殺傷力，存活率和任務效能。

魏思暗示，他們有一種特殊的匿蹤技術，可能成為顛覆戰場遊戲規則的利器。不過他也指出，光靠匿蹤無法確保存活，他們將加強新戰機的電子作戰，還有狀況偵察等能力。

(中時電子報)