BenQ 發展獨家類瞳孔技術 推出HDR舒視屏護眼螢幕

2018年03月28日 14:04 工商 袁顥庭

BenQ為守護雙眼健康，打造獨家類瞳孔技術，推出HDR舒視屏護眼螢幕EW3270U，建議售價 25,490，即刻見證BenQ護眼技術再進化！

BenQ模擬人類瞳孔會隨周圍環境明暗發生變化，針對光線強弱能夠自動適應及調節，保持適量光線進入眼睛的作用，打造獨家類瞳孔技術，並以此技術推出全新HDR舒視屏護眼螢幕EW3270U，將BenQ獨家舒視屏護眼科技加上HDR規格影像，自動調節HDR所帶來的高亮度，兩相平衡，不僅享有細膩真實的影像，又能看得更加長久且不會造成眼睛不適，讓眼睛獲得更貼心的守護，帶來1+1>2的雙倍舒視！

獨家類瞳孔技術 完美復刻人眼所見 還原真實視界

由於HDR能讓使用者看到極致的明暗細節，展現最真實的色彩，近來被廣為運用，然而長時間的使用容易因HDR所帶來的高亮度而導致眼睛不適，此次BenQ發展類瞳技術就是模擬人眼瞳孔的功能，保護眼睛不受高亮度的刺激，運用4K HDR加上BenQ舒視屏智慧調節技術。

除了透過HDR影像畫質，及其不受尺寸大小及觀景距離遠近的限制，高動態範圍成像技術，強化影像亮暗部對比，呈現最真實的色彩和精緻細節，完整模擬人眼所見的全彩色度與攝入影像，並自動調節適量的光亮進入眼睛，使影像極致清晰卻不會傷眼，效果類比瞳孔，讓使用者的娛樂時間加倍，觀看影像加成！此外，BenQ舒視屏護眼技術結合高畫質HDR影音在使用上比起虛擬實境等科技，能更輕鬆適用於多種日常情境、貼近生活，近距離觀看亦能達到平滑無顆粒的超高品質畫面，以不思議的真實影像做為個人工作娛樂的首選利器，帶來精彩娛樂的多重體驗！

(工商)