民進黨「5年級後」全面接班

以壓倒性民調勝出民進黨台南市長初選的立委黃偉哲（右）27日前往市長室拜會高雄市長陳菊（左），恭敬向她請益。（王錦河攝）

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中時電子報
/編輯、郭瓊俐/財訊雙週刊

民進黨縣市長選舉提名大致底定，綜觀此次出線人選，呈現3大派系勢力均衡，以及5年級生全面接班、野百合學運世代遍地開花等特色。

民進黨中執會3月14日通過最新一波縣市長提名名單後，除雙北、花蓮等少數縣市外，年底縣市長選舉布局已大致底定。觀察此次民進黨的布陣，明顯呈現幾個特色：黨內3大派系勢力平衡，5年級大量接班，黨內世代交替的腳步又再大步前進。

由新系獨大走向3強鼎立

2014年縣市長選舉，民進黨獲得壓倒性勝利，當時「新潮流」是最大贏家，13個縣市中，新潮流掌控6縣市，但今年年底縣市長選舉，新潮流的地盤已大幅削弱。高雄市已被「英系」的陳其邁拿下參選權，宜蘭縣被「正國會」的陳歐珀取代。台南市長提名人黃偉哲原是孤鳥，初選中獲得新系力挺，可算是結盟。2018年縣市長選戰，新系目前只有「直營店」桃園、彰化、屏東3席，外加台南1席「加盟店」。

行政院前院長游錫堃領軍的正國會，原本只有基隆市長林右昌、台中市長林佳龍兩席，但歷經難產的宜蘭縣，黨中央最後還是依遊戲規則，提名同額登記的陳歐珀，因此正國會掌握3席縣市長的機會。

蔡英文就任總統後，以「台灣世代教育基金會」智庫形式，具體形成派系運作的英系，年底縣市長戰盤中，即一舉掌控3席，包括在初選中勝出的高雄市陳其邁、嘉義縣翁章梁，和獲黨中央徵召的台東縣劉櫂豪。

值得一提的是，民進黨徵召參選南投縣長的現任草屯鎮長洪國浩，可謂是少見由黨中央「直營」的提名人，黨中央力挺在草屯有政績的洪國浩，完全不假派系之手，全由黨機器促成。

民進黨的縣市長提名人，絕大多數是5年級生。包括翁章梁、黃偉哲、陳其邁、劉櫂豪等人。現任縣市長、將競選連任的鄭文燦、林佳龍、魏明谷、潘孟安也是5年級生，同樣競選第2任的林右昌、林智堅，甚至是更年輕的6年級生。

至於積極爭取在雙北市參選的姚文智與吳秉叡亦是5年級生。新潮流推出爭取參選花蓮縣長的行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛，也是5年級生。

這些5年級生就讀大學或研究所時期，正是1990年代野百合學運風起雲湧之時。英系掌門人陳明文罕見地表達支持蘇系的吳秉叡參選新北市長，對外說法就是希望讓整個野百合世代出來選。

正因為這些5年級生，學生時代大多參與過野百合運動，或是在街頭運動中扮演要角，彼此相識已久，又有共同奮鬥的情誼，交情已跨越派系，有屬於自己世代的友誼，在甫結束的幾個縣市初選中，都看得到他們跨派系對彼此的支持。…【更多精彩內容，請見《財訊雙週刊》】

(中時電子報)

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