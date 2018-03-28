勞檢員千人軍還差155人　勞動部：年底前補足

2018年03月28日 13:34 中時 洪安怡

《勞基法》修正草案本月上路後，勞檢成為保障勞工的最後手段，今（28）日勞動部舉行勞檢員職前訓練，勞動部長許銘春現身為學員打氣，勉勵學員依法行政，重視操守和廉潔，不可收受賄賂。而距離勞檢千人大軍還差155人，許銘春也表示，今年年底前一定會補足。

勞動部職安署本周起，在國家文官學院舉辦今年度新進職業安全衛生及勞動條件檢查員訓練班，以學科訓練為主，共有82名新進檢查員參訓，其中職業安全衛生檢查員訓練班共37人，具有理工相關科系碩士以上學歷的學員約有9成，已具備各該領域一定專業。

而勞動條件檢查員訓練班則有45人，具有法律背景者也有2成，其餘學員也都具有勞工、社會相關科系學歷，且大多從事過企業人資工作；安全衛生班要進行1個月的訓練和60場次、約3個月術科實習，勞條檢查員則需要1周的訓練和20場次、約莫1個月的術科實習，才算受訓完成。

許銘春今日致詞提醒勞檢員，第一，要培養勞動專業法令素養，避免讓公司覺得擾民，第二，不同產業的技術風險都不同，勞檢員要持續精進，第三，希望勞檢員要用服務的態度勞檢，而不是官僚作風，對於有意改善的公司要協助輔導，最重要的，務必依法行政，重視操守和連結，不可接受賄賂。

有學員提問，高普考選填志願時，很多人不願意填勞檢，除了工作辛苦外，以勞檢員的學經歷背景，到民間應該會有更好的待遇，是否有機會提升待遇？許銘春回應，這部分會支持，再來努力看看。

勞動部指出，今年勞動條件檢查目標為6萬場次，安全衛生勞檢為10~11萬場次，現有勞檢員為845人，距離千人大軍目標還剩下155人，預計年底前可補足。

此外，各目的事業主管機關進行的7休1與輪班間隔制放寬討論，相關工會代表反映沒有受邀，許銘春說，各部會如果不知道要通知那些工會，可以詢問勞動部，勞動部會主動提供協助，若有工會未受邀難以表達意見的，勞動部也會再聯絡各部會了解，提醒各部會一定要通知相關工會。

(中時)