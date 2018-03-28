PM10「紫爆」 北京今年首遭沙塵襲擊

受到嚴重沙塵暴影響，北京今年首度陷入漫天沙塵的天氣。（圖/中新社）

友善列印
中時電子報

據中新社報導，據大陸生態環境部通報，從今日（3/28）開始，京津冀區域將受到北方沙塵天氣影響，出現重度污染的藍色警示。北京市區清晨5至7點，空氣中的懸浮微粒（PM 10）濃度值爆增至2,000微克/立方公尺、週邊的河北張家口、唐山等城市AQI空氣污染值也一併飆破500，讓古都北京於今年首度遭遇漫天黃沙覆蓋，造成居民旅客出行極大的不便。

受北部強低壓過境及隨後高壓系統影響，此次沙塵主要來自蒙古國中東部地區。從27日夜間開始影響內蒙古東部及東北地區，隨高壓一路南下，沙塵由北向南影響陸續籠罩華北區域。

不少家長出門接送孩子，必須戴上口罩保護呼吸道。（圖/中新社）

雖然隨著風向與氣流變動，北京市區的沙塵與霧霾嚴重度會下降，有關單位預測，微懸浮微粒（PM 2.5）可大幅降低，但漫天沙塵的現象恐將持續至明天。

從AQI空氣偵測系統上，北京與華北多地都呈現「紫爆」的污染狀態。（圖/AQI系統）

位於亞洲內陸高氣壓中心的蒙古，因為大量使用煤炭等石化燃料作為發電與取暖工具，加上當地高氣壓的氣候結構，逐漸造成排出的工業廢氣無法循環，而滯留形成嚴重的霧霾。再加上例行沙塵暴，讓首都烏蘭巴托（Ulaanbaatar）一度成為全球霧霾之都。

漫天的黃沙塵，對於北京的居民無疑是一種傷害。（圖/中新社）

聯合國兒童基金會（United Nations Children Fund）早已去文提醒當局，提醒蒙古國政府，要特別保護5歲及以下孩童健康。甚至經加拿大西門菲莎大學（Simon Fraser University）研究，竟有高達1成的蒙古民眾死於空氣污染相關的疾病，更讓外界感到憂慮。

(中時電子報)

文章來源：今明兩天京津冀中南部及河南北部地區有沙塵天氣

更多精彩新聞請見兩岸頻道！
廣州大道擬修建16座天橋　解決「…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。