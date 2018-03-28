PM10「紫爆」 北京今年首遭沙塵襲擊

2018年03月28日 13:45 中時電子報 李靖棠

據中新社報導，據大陸生態環境部通報，從今日（3/28）開始，京津冀區域將受到北方沙塵天氣影響，出現重度污染的藍色警示。北京市區清晨5至7點，空氣中的懸浮微粒（PM 10）濃度值爆增至2,000微克/立方公尺、週邊的河北張家口、唐山等城市AQI空氣污染值也一併飆破500，讓古都北京於今年首度遭遇漫天黃沙覆蓋，造成居民旅客出行極大的不便。

受北部強低壓過境及隨後高壓系統影響，此次沙塵主要來自蒙古國中東部地區。從27日夜間開始影響內蒙古東部及東北地區，隨高壓一路南下，沙塵由北向南影響陸續籠罩華北區域。

不少家長出門接送孩子，必須戴上口罩保護呼吸道。（圖/中新社）

雖然隨著風向與氣流變動，北京市區的沙塵與霧霾嚴重度會下降，有關單位預測，微懸浮微粒（PM 2.5）可大幅降低，但漫天沙塵的現象恐將持續至明天。

從AQI空氣偵測系統上，北京與華北多地都呈現「紫爆」的污染狀態。（圖/AQI系統）

位於亞洲內陸高氣壓中心的蒙古，因為大量使用煤炭等石化燃料作為發電與取暖工具，加上當地高氣壓的氣候結構，逐漸造成排出的工業廢氣無法循環，而滯留形成嚴重的霧霾。再加上例行沙塵暴，讓首都烏蘭巴托（Ulaanbaatar）一度成為全球霧霾之都。

漫天的黃沙塵，對於北京的居民無疑是一種傷害。（圖/中新社）

聯合國兒童基金會（United Nations Children Fund）早已去文提醒當局，提醒蒙古國政府，要特別保護5歲及以下孩童健康。甚至經加拿大西門菲莎大學（Simon Fraser University）研究，竟有高達1成的蒙古民眾死於空氣污染相關的疾病，更讓外界感到憂慮。

(中時電子報)