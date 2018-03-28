被爆收尪2千萬假復合有陰謀 小禎怒了：有的話就退休

2018年03月28日 13:41 中時電子報 吳品瑤

藝人小禎與整形名醫老公李進良分居多年，去年驚喜上演世紀大復合，夫妻互動頻繁，小禎甚至表示老公要她搬回去並再生孩子，但同住一事目前尚未實踐，女兒則由兩人輪流照顧，而今週刊報導，外傳夫妻倆恩愛，乃是阿良祭出銀彈策略，讓小禎「演」出恩愛景象，目的為拉抬診所形象，消息一出，小禎也親上火線po文，痛斥週刊「自編自導自演」。

小禎貼相關報導，直呼原報導方沒良心。(翻攝自小禎臉書)

小禎近來減肥、婚姻都有所進展，然今卻被《鏡周刊》爆乃李進良給老婆2千萬，要她演出夫妻復合恩愛跡象，一方面要她多講好話，替診所做形象兼打廣告，二來藉此轉移先前診所發生抽脂病患意外死亡的新聞，而李進良方面駁斥「以你們對小禎的認識，她有可能配合我做這種事嗎？」回應之，也表示母女平時花費無論多寡都是他買單處理，因此爆料說的2千萬根本沒有意義。

稍早小禎也轉貼相關新聞，嚴詞回應表示採訪是週刊「自編自導自演」，方式就是聯訪時記者出現，「但不做筆記也不發問，只是製造在場證明並感覺好像問過當事人？然後自己再寫出一篇完完全全跟當天採訪沒有任何關聯的文章，以及自己想像出來的內容」，痛斥原報導者「會這麼走投無路到變出這麼誇張的故事～就連別家報紙的記者都看不下去說他們真的太誇張」，嘆報導方無良「都不怕報應懲罰嗎？」，並標籤要記者莫再來詢問，該說的都說了，還開玩笑說若真有兩千萬「老娘就byebye退休了」。

(中時電子報)