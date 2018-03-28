國家重要濕地保育行動計畫補助 今年核定1730萬

2018年03月28日 14:37 中時 張理國

為確保濕地生態功能、推廣濕地環境維護並鼓勵地方政府及在地民間團體以由下而上方式共同參與濕地生態保育，內政部今年度濕地保育行動計畫補助作業計核定補助13縣市24案，補助經費約1730萬元。

內政部表示，國家重要濕地保育行動計畫補助作業，自98年起協助各縣市政府及NGO團體進行濕地環境之維護及復育工作，至今已補助295案，包含新北市清水濕地行動計畫（友善耕作特色農產推廣，並為紀錄片「小白鶴的報恩」協助單位）及基隆市寶貝內寮濕地推廣計畫（社區參訪與學校戶外教學）等均獲得廣大迴響。

107年度核定補助計畫，從協助臺南市二仁溪口濕地預備辦理劃定濕地作業之保育利用計畫內容研擬、新北市大屯溪魚道之生物廊道修增、新竹縣竹北蓮花寺濕地食蟲植物棲地保育，到彰化海岸生態調查與外來種戶花米草監測，及屏東縣五溝水濕地社區志工培訓巡守參與濕地經營管理、教育推廣等工作內容，可看出國家重要濕地保育行動的不同層面。

內政部指出，「國家濕地保育綱領」已於106年3月經行政院備查，各政策執行計畫對於濕地環境生物多樣性、生態保育、明智利用、零淨損失及社區互動等目標均將更為落實紮根；而在執行補助計畫的同時，各保育行動基地亦透過地方政府的引領及執行團隊的穿針引線，逐步凝聚土地與在地民眾空間與情感上互動的璀璨結晶。

內政部最後表示，因濕地保育工作多元而廣泛，需從中央、地方至社會各界攜手跨域合作，內政部衷心企盼透過地方行動計畫之核定與執行，逐步將單一行動計畫點推展至線以至於面，廣納更多在地鄉親、NGO團體參與及投入濕地保育這個大家族。對於本年度核定計畫與濕地保育工作有興趣的民眾，均可瀏覽「國家重要濕地保育計畫」網站查詢濕地保育相關計畫與執行情形。

(中時)