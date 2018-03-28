柯宇綸被指台獨遭封殺 國台辦證實「新片被擱置」

柯宇綸電影《強尼‧凱克》下月在大陸上映計畫遭取消。（圖／中時資料照片）

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中時電子報
國台辦回應封殺柯宇綸傳聞。（圖／取自環球時報微博）

40歲男星柯宇綸過去演出《牯嶺街少年殺人事件》出道，近日傳出他因支持父親柯一正台」立場，所參與的電影《強尼‧凱克》原定下月13日在大陸上映被喊卡，黃安也跳出酸「台獨世家」，稍早國台辦證實此事，表示：「目前該片（《強尼‧凱克》）在大陸的上映問題已經被擱置」。

柯宇綸被起底為台獨藝人 新片大陸上映遭阻

由柯宇綸、瑞瑪席丹、黃遠所演出的《強尼‧凱克》先前宣布前進大陸，下月13日在當地上映，未料消息曝光才3天，計畫突然停擺，黃安昨深夜也轉發「統一之聲」的PO文，間接諷刺柯宇綸一家是「台獨世家」，並分享舉報台獨的相關方式，說：「天下沒有白吃的午餐，也沒有不用付代價的造反添亂！」

據《環球時報》報導，國台辦今上午舉行記者會，有媒體問到《强尼·凱克》的主演柯宇綸曾有台獨的言行，並且支持他的父親電影導演柯一正的立場，想請問發言人是否知道這件事，以及會採取何種應對方式。

對此，國台辦新聞發言人安峰山回應：「據瞭解，有關主管部門已經掌握你所提到的這個情况，而且表示說不會允許持『台獨』立場和具有台獨言行的台灣藝人參與的影片在大陸上映。如果這些台灣藝人認識到台獨的錯誤和危害，從思想上、行動上發生轉變，我們持歡迎態度。目前該片在大陸的上映問題已經被擱置」，證實封殺柯宇綸新片。

(中時電子報)

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