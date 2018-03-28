「轉脖子根本是自殘」說法被罵慘 三個字坦白真相

2018年03月28日 14:22 中時電子報 林郁庭

別再轉脖子了!!這是種自殘行為｜你不知道的冷姿勢【三個字SunGuts】（影片／三個字SunGuts 授權使用）

低頭手機滑不停的人要小心了！脖子長時間維持同一姿勢造成肩頸緊繃，許多人會習慣左右轉動脖子抒壓，近日有物理治療師在YouTube上拍片提醒，「別再轉脖子了」，稱這樣的動作根本是「自殘」。影片po出後引發許多網友討論，有人認為長知識了，也有人認為說法太極端而引發討論。對此，物理治療師在臉書上打破沉默了，提出鄭重聲明。

物理治療師「三個字」（SunGuts）日前在YouTube頻道發影片提醒「別再轉脖子了」，這樣的動作根本是「自殘」後，因為「當脖子轉到某一角度時，往後仰或往後加側倒的動作，都會壓迫到單邊的神經根」。影片一出引起許多網友討論，有人紛紛tag親友，叮嚀「小心一點」、「台灣學生每天都在自殘」；不過也有許多人持不同看法，批評他的解釋太過武斷，「神經要是這麼容易就轉斷，那人類還是絕種吧」，也有醫生質疑他的說法。

對此，物理治療師「三個字」給回覆，他表示「我不想造成別人的困擾，因此重發一篇」，他解釋，「我建議大家不要做轉頭的原因是，大部分正常的人，他們椎間孔空隙夠大，的確是不會壓迫到神經的，但也因此他們是不會想主動扭脖子的，都是已經有軟組織發炎，或是頸椎錯位、甚至是椎間盤凸出導致他脖子慢性痠痛的人，才會想一直轉脖子，那也就是這樣的人才會導致神經容易被壓迫。」

「三個字」認為：一般民眾根本不知道怎樣的脖子才是活動度夠大，結構有沒有異常，既然這樣的動作危險性比較高，容易壓迫到周圍的軟組織，不如建議一般民眾不要做，「改做收下巴這種能夠讓椎間孔變大的運動，不論是正常或是已經有痠痛問題的人，都可以做的運動。」

許多網友看到了解釋文，紛紛回覆，「這種問題真的很困難，如果講太細篇幅會很長，如果講太簡單，又會有爭議」、「兩邊的問題大概是：一個講法太武斷了讓專業人士不爽，而專業人士講話太嗆了也讓人不爽」、「相信你的影片一定可以幫助到很多人，但在網路上發表言論還是需要多考證一下」、「縮下巴運動讚」。

(中時電子報)