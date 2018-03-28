大坑生態教育解說活動4月登場受理報名

2018年03月28日 14:33 中時 陳世宗

大坑生態園區物種豐富，白天到處可見漫天飛舞的蝶群，晚上還有螢火蟲圍繞！觀光旅遊局指出，「大坑生態之美兒童繪畫寫生比賽」、「大坑生態童樂會」配合兒童節率先登場；14日至29日週末假日進行5場生態導覽解說，今年度還首次推出紫斑蝶標放體驗，讓民眾對大坑生態有更深一層認識。

觀光旅遊局指出，4月1日及8日登場的大坑生態之美兒童繪畫寫生比賽、大坑生態童樂會，內容除包含小朋友最喜歡的螢火蟲、蝴蝶解說外；今年首次推出紫斑蝶標放體驗，每場生態解說活動於前週星期一上午8時開放網路報名，利用生態導覽解說搭配尋寶遊戲，寓教於樂。

觀光旅遊局表示，4月14日、15日舉辦春夜賞螢；4月21日、22日、29日舉辦賞蝶活動，大小朋友可一同體驗紫斑蝶標放活動。螢火蟲、蝴蝶復育區及獼猴區為人工維護區域，腹地不大，請將車子停在外圍處，並尊重當地生態環境，勿餵食及挑釁獼猴！

觀光旅遊局提醒，春季賞螢盡量穿著長褲、布鞋、戴帽子、手電筒記得蓋上紅色玻璃紙；晚上9時後，則應停止螢火蟲探訪活動。目前除大坑生態之美兒童繪畫寫生比賽報名已額滿，其他陸續受理報告，活動報名網址：http://purplecrow.org.tw 。

(中時)