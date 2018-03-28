開會無直播紀錄沒上網 高雄公民參與六都居中段班

2018年03月28日 14:43 中時 林宏聰

台灣公民參與協會28日在高市議會舉辦「高雄公民參與現況報告」記者會，全程透過手機網路直播。（林宏聰攝）

台灣公民參與協會舉辦全台各縣市調查，28日南下高雄市議會發表「高雄公民參與現況報告」，理事長何宗勳說，高市府施政雖然具備公民參與基礎觀念，但推動項目僅止於參與式預算，工具不夠充分，尤其文化資產保存會議事前沒公告、開會沒直播、會議紀錄也沒上網；整體而言，高雄在六都裡算是中段班，還有很大進步空間。

台灣公民參與協會28日在議會發表高雄公民參與現況報告，包括市議員張豐藤、郭建盟、林瑩蓉、邱俊憲、黃淑美等人及多個在地公民團體代表共同出席，高呼口號訴求「推動公民參與」、「公民大大大、政府小小小」。

協會理事長何宗勛指出，繼2016年首度舉辦各縣市公民參與機制調查後，去年6月再度進行查核，由各縣市政府就公共政策面向、工具面向、資訊開放面向、公民參與培力面向提供資料，發現高雄在六都中只能算是「中段班」。

他表示，高市府缺乏公民參與工具，在六都中唯一沒辦過「ivoting」，且未制訂參與式預算、ivoting及公民咖啡館實施辦法，而表現最差的文化資產保存會議方面，高市開會通知事前沒上網公告、當場沒網路直播、會議紀錄也沒有上網。

對此，高市文資中心主任李毓敏表示，台灣公民參與協會來函調查是去年6月，而文資審議會從去年下半年已提前7天將開會訊息公告上網，相關會議紀錄未來會上網供民眾了解，並開放申請旁聽，盡力推動公民參與。

高市議員張豐藤認為，公民參與是未來趨勢，能夠讓政府政策更貼近民意，高市在這方面已很努力，包括去年舉辦的生態交通全球慶典皆有各種參與式預算，但他期待建立更完整的公民參與平台，盼市府走得更快，讓全國看到高雄市是個「公民大大大」的政府。

(中時)