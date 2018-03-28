中朝領導人會面 習老神在在 金略嫌緊張

2018年03月28日 14:31 旺報 蔡浩祥

經外媒連日猜測，大陸官媒新華社今(28日)證實，北韓領導人金正恩受中共總書記習近平之邀赴北京訪問；應對這場「習金會」，中共高層更是排排站，一同接待。不過，從央視播出會見畫面可發現，習、金會談中，習不時面露微笑、老神在在，反而金正恩表情略嫌緊張，不時抄著筆記，一下沒戴眼鏡、一下又戴上。

新華社報導稱，金正恩是應中共中央總書記、國家主席習近平邀請，進行「非正式訪問」，點出中朝特殊政治關係。比起應對南韓派出胞妹金與正，金正恩親自赴北京與習進行「習金會」，可說給足習面子。

為展現對「習金會」的重視，中共中央政治局常委、國務院總理李克強，中共中央政治局常委、中央書記處書記王滬寧，國家副主席王岐山等中共高層出席，排排站一同接待。

宣傳方面，儘管外媒體猜了大半天，新華社按朝方慣例，待金正恩返朝才發布消息證實「習金會」，央視更少見播出近14分鐘的會見畫面，從習、金交手的神色看，習近平表現還是相當沉穩，初次見面的金正恩則略嫌緊張。

「習金會」畫面中，王滬寧及中央政治局委員楊潔篪陪習近平上桌，王岐山則未陪同，習講話大多面持笑容，金正恩神情則是若有所思，不時抄著筆記，一下沒戴眼鏡、一下又戴上。

與習近平夫婦會見時，金正恩先是向習介紹妻子李雪主，與彭麗媛握手露出笑容，合影時神情嚴肅，難掩緊張心情；象徵中朝兩國友誼的軍禮則在室內舉行。

從「習金會」中朝領導人在細節上的表現，習近平搶在「川金會」前與金正恩見面，除宣示雙邊關係穩固，更有向美方亮牌，展現出對朝影響力，表達在朝核問題上沒有被邊緣化的政治姿態。

(旺報)