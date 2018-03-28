姚文智批柯文哲不是政治素人 是「政治髒髒包」

2018年03月28日 14:36 中時 郭建伸

台北市政府日前拆除公投盟帳篷，而立法院正門口的八百壯士帳篷也收到北市府的拆除通知單，引發外界爭議。對此，有意參選台北市長的姚文智今受訪批評，柯文哲把公投盟當成政治墊腳石，上任後一腳踢開，批評柯就像最近流行的「髒髒包」一樣，簡直是政治髒髒包。

姚文智指出，柯文哲在2014年把公投盟當作墊腳石，上任後一腳踢開，公投盟在立院周遭已經10年了，柯若主張要拆除，上任就應該做，「為什麼等選舉了才要打壓獨派給大家看？」批評柯的政治計算大家都看得很清楚。

姚文智說，八百壯士也是一樣的道理，都不是一兩天的事，特別選在選舉前做，表現得很有執行力；但台北還有多少違建戶，還有多少要落實的秩序要處理？

姚文智說，最近流行一種麵包叫髒髒包，吃完要趕快洗手；王世堅說柯市過期鮮奶，搭配髒髒包很適合，柯文哲的行為都讓人覺得像髒髒包。姚批評，柯把過去的政治墊腳石現在當作政治路障，他才不是政治素人，是政治髒髒包。

此外，前總統陳水扁日前在「勇哥物語」力挺民進黨立委姚文智參選台北市長，對此，姚文智今受訪時說，在柯文哲還沒出現以前，阿扁曾於2013年在牢裡鼓勵他參選，「因為他知道只有我可以把chinese taipei，帶到taiwan taipei」，強調阿扁是20年來最好的台北市長，相信他的想法與我一樣。

(中時)