傳再戰基隆市長 張耿輝：4月底民調出爐後宣布

2018年03月28日 14:39 中時 李其樺

基隆市無黨籍市議員張耿輝傳出將再參選基隆市長，張耿輝28日表示，目前已委託專業民調公司針對他與現任基隆市長林右昌、國民黨市長候選人謝立功3人做民調訪問，預計4月份完成3000份民調，結果出爐後，如果民調支持他參選市長，他將義不容辭參選。

張耿輝表示，本來他向國民黨基隆市黨部提出，等國民黨市長候選人確定後，再一起做民調，不料日前國民黨初選發生民調烏龍事件讓他感到很錯愕，加上他並非國民黨員，此事便不了了之。

張耿輝說，多年來他為地方爭取許多政見，包括七堵區轉運站、七堵副都心和基隆科技園區等，不過畢竟他是民代，不是市長，沒辦法實際做出決策，對此深感無奈。

張耿輝說，基隆市面臨深澳電廠重啟，原有的協和電廠要轉型天然氣發電，以及相鄰的新北萬里核二廠即將重啟等重大環境議題，諸多決策也在在顯示執政黨團包袱太大，無法將真正的民意彰顯出來；他本身為無黨籍，沒有政黨包袱，他如果參選市長將以民意為依歸，替市民發出心聲。

張耿輝表示，他已經委託專業民調公司，從今年3月23日起針對他、現任基隆市長林右昌、國民黨市長候選人謝立功3人，在基隆市7個區進行街頭民調訪問，預計4月底前完成3000份民調，屆時民調結果出爐，如果多數市民支持他，他將再次參選市長為市民奮戰。

(中時)