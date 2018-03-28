圖輯》外訪初體驗！致詞略緊張 金正恩也展親和面

李雪主和金正恩離開時隔著窗乎露出燦爛笑容，與習近平等人揮手道別。(圖/美聯社)

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中時電子報
金正恩晚宴中和習近平有說有笑。(圖/路透/朝中社)
金正恩致詞時略顯緊張不時低頭看稿。(圖/路透/朝中社)

北韓最高領導人金正恩日前密訪北京引發外界廣大關注。儘管消息在他返回北韓後才證實，不過他攜第一夫人李雪主訪問影片也在今日曝光，可見習金兩人多次在不同場合會面。除此之外，這也是金正恩公佈的外訪初體驗，也可見他在中朝會談時頻頻低頭看稿，略顯緊張。另外他也在離開會場時和李雪主趴在車窗上親和的微笑揮手，讓外界看見這位全球最神祕國家領導人的不同面貌。

金正恩在專屬火車上和眾人微笑、揮手。(圖/路透/朝中社)
金正恩晚宴中和習近平有說有笑。(圖/路透/朝中社)
金正恩晚宴中和習近平有說有笑。(圖/路透/朝中社)
金正恩和習近平在釣魚台國賓館內合影。(圖/路透/朝中社)

據《央視》28日公布的最新影片中，北韓最高領導人金正恩在和習近平會面的峰會及宴會上，作為掌權後首次外訪行程，金正恩表現略為緊張，會上他坐姿謹慎端正，雙手擺放在文件上，致詞期間還會不時翻動講稿，低頭看稿，在台下也不時低頭紀錄，表情認真嚴肅。

除此之外，向來透過官方媒體以威嚴、強硬形象示全球的金正恩，較少向外界展示親切的一面，這次影片中也可見他在釣魚台國賓館和習近平夫妻有說有笑，更在離開時與李雪主隔著半開的車窗露出燦爛笑容揮手，與習近平微笑揮手道別。

(中時電子報)

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