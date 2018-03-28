高雄長庚標得鳳山醫院擴建案 6年內病床數增4倍

長庚董事長王瑞慧（左三）、高雄市長陳菊（左二）共同主持鳳山醫院擴建動土典禮。（林宏聰攝）

友善列印
中時

高雄市政府規畫鳳山醫院擴建BOT案，由現任經營者高雄長庚得標，28日正式動土，預計花6年完成2棟新大樓，病床數從目前110床增至414床，並加入開刀房、心導管、加護病房等急重症設備，大幅提升鳳山、大寮地區醫療服務品質。

鳳山醫院1980年開始營運，初期慘澹經營，直到2000年仍只有8位醫師、45位員工、25床病床，每日門診低於250人次，當時高雄縣長余政憲居中協調，委託高雄長庚介入協助管理，如今病床數110床，每日門診量約650人次，以內科為主，民眾若需要照電腦斷層、核磁共振，則需轉至高雄長庚檢查。

市府為提升醫療服務品質，以BOT方式進行鳳山醫院擴建，近3000坪院區規畫分期新建2棟大樓，2020年3月底前完成第一期急重症大樓後，現有醫療移至新大樓，再啟動第二期工程，2024年3月31日前完成包含護理之家、門診、病房的第二棟大樓，以確保施工期間正常提供醫療服務。

院方表示，未來落成後將有急性一般病床250床、特殊病床119床、護理之家45床，預估每日門診量增至2500人次，最重要的是具備外科開刀房、加護病房、心導管、簡易放射治療等區域醫院等級設備。

28日舉辦盛大動土典禮，由長庚董事長王瑞慧、高雄市長陳菊共同主持。

陳菊表示，鳳山是高雄人口最多的行政區，這次擴建鳳山醫院，除了增加區域醫院等級的門診、病房、急重症設備外，也附設護理之家，未來對鳳山及周邊區域非常重要。

王瑞慧指出，新建大樓地下3層、地上10層，預計斥資25億，對長庚而言是龐大的投資，但一切以居民為優先考量，盼提供更好的醫療環境，未來會持續做到最好，不辜負民眾對長庚醫療體系的期望。

(中時)

「轉脖子根本是自殘」說法被罵慘… 全國學生音樂比賽 團體項目中區…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。