高雄長庚標得鳳山醫院擴建案 6年內病床數增4倍

2018年03月28日 14:44 中時 林宏聰

高雄市政府規畫鳳山醫院擴建BOT案，由現任經營者高雄長庚得標，28日正式動土，預計花6年完成2棟新大樓，病床數從目前110床增至414床，並加入開刀房、心導管、加護病房等急重症設備，大幅提升鳳山、大寮地區醫療服務品質。

鳳山醫院1980年開始營運，初期慘澹經營，直到2000年仍只有8位醫師、45位員工、25床病床，每日門診低於250人次，當時高雄縣長余政憲居中協調，委託高雄長庚介入協助管理，如今病床數110床，每日門診量約650人次，以內科為主，民眾若需要照電腦斷層、核磁共振，則需轉至高雄長庚檢查。

市府為提升醫療服務品質，以BOT方式進行鳳山醫院擴建，近3000坪院區規畫分期新建2棟大樓，2020年3月底前完成第一期急重症大樓後，現有醫療移至新大樓，再啟動第二期工程，2024年3月31日前完成包含護理之家、門診、病房的第二棟大樓，以確保施工期間正常提供醫療服務。

院方表示，未來落成後將有急性一般病床250床、特殊病床119床、護理之家45床，預估每日門診量增至2500人次，最重要的是具備外科開刀房、加護病房、心導管、簡易放射治療等區域醫院等級設備。

28日舉辦盛大動土典禮，由長庚董事長王瑞慧、高雄市長陳菊共同主持。

陳菊表示，鳳山是高雄人口最多的行政區，這次擴建鳳山醫院，除了增加區域醫院等級的門診、病房、急重症設備外，也附設護理之家，未來對鳳山及周邊區域非常重要。

王瑞慧指出，新建大樓地下3層、地上10層，預計斥資25億，對長庚而言是龐大的投資，但一切以居民為優先考量，盼提供更好的醫療環境，未來會持續做到最好，不辜負民眾對長庚醫療體系的期望。

(中時)