全國學生音樂比賽 團體項目中區決賽 中市獲60座特優

安和國中榮獲全國管樂合奏國中A組特優第一名12連霸。（陳世宗翻攝）

友善列印
中時
大雅國小榮獲國樂合奏國小團體A組特優第一名6連霸。（陳世宗翻攝）

音樂教育在台中市生根及開花！今年台中市共172隊代表參加全國學生音樂比賽中區團體項目，榮獲特優60座，其中41座特優第一名有多校創下蟬聯紀錄；如雙十國中全國管弦樂合奏國中A組20連霸、安和國中全國管樂合奏國中A組12連霸等，成績斐然！

教育局長彭富源指出，全國學生音樂比賽分為團體及個人兩大項目，團體項目共12類、98個類組，106學年度全國學生音樂比賽團體項目中區決賽在彰化縣舉行，共401支勁旅、將近1萬3084位選手參賽，競爭十分激烈。

教育局表示，台中市共172隊代表參賽團體項目，榮獲團體項目比賽最高殊榮「特優」有60座，其中41座特優第一名。其中有很多學校更持續締造蟬聯佳績，例如雙十國中榮獲全國管弦樂合奏國中A組特優第一名20連霸、安和國中榮獲全國管樂合奏國中A組特優第一名12連霸。

潭陽國小管樂團榮獲全國管樂合奏國小團體A組特優第一名10連霸，曉明女中管旗隊榮獲行進管樂國中組特優第一名10連霸。台中二中榮獲弦樂四重奏高中職組特優第一名8連霸及管絃樂團特優第一名6連霸，文華高中榮獲管樂合奏高中職組特優第一名6連霸。

彭富源說，另外！大雅國小榮獲國樂合奏國小團體A組特優第一名6連霸，潭子國中管樂團榮獲國中管樂B組全國特優第一名3連霸，大元國小榮獲打擊樂合奏國小組全國特優第一名3連霸，清水高中榮獲高中職A組鋼琴五重奏及鋼琴三重奏特優第一名3連霸等佳績。

(中時)

高雄長庚標得鳳山醫院擴建案 6年… 斥資千萬拉皮新生 大雅圖書館重…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。