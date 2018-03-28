全國學生音樂比賽 團體項目中區決賽 中市獲60座特優

2018年03月28日 14:45 中時 陳世宗

大雅國小榮獲國樂合奏國小團體A組特優第一名6連霸。（陳世宗翻攝）

音樂教育在台中市生根及開花！今年台中市共172隊代表參加全國學生音樂比賽中區團體項目，榮獲特優60座，其中41座特優第一名有多校創下蟬聯紀錄；如雙十國中全國管弦樂合奏國中A組20連霸、安和國中全國管樂合奏國中A組12連霸等，成績斐然！

教育局長彭富源指出，全國學生音樂比賽分為團體及個人兩大項目，團體項目共12類、98個類組，106學年度全國學生音樂比賽團體項目中區決賽在彰化縣舉行，共401支勁旅、將近1萬3084位選手參賽，競爭十分激烈。

教育局表示，台中市共172隊代表參賽團體項目，榮獲團體項目比賽最高殊榮「特優」有60座，其中41座特優第一名。其中有很多學校更持續締造蟬聯佳績，例如雙十國中榮獲全國管弦樂合奏國中A組特優第一名20連霸、安和國中榮獲全國管樂合奏國中A組特優第一名12連霸。

潭陽國小管樂團榮獲全國管樂合奏國小團體A組特優第一名10連霸，曉明女中管旗隊榮獲行進管樂國中組特優第一名10連霸。台中二中榮獲弦樂四重奏高中職組特優第一名8連霸及管絃樂團特優第一名6連霸，文華高中榮獲管樂合奏高中職組特優第一名6連霸。

彭富源說，另外！大雅國小榮獲國樂合奏國小團體A組特優第一名6連霸，潭子國中管樂團榮獲國中管樂B組全國特優第一名3連霸，大元國小榮獲打擊樂合奏國小組全國特優第一名3連霸，清水高中榮獲高中職A組鋼琴五重奏及鋼琴三重奏特優第一名3連霸等佳績。

(中時)