斥資千萬拉皮新生 大雅圖書館重開館

2018年03月28日 14:45 中時 王文吉

台中市立圖書館大雅分館舉辦重新開幕典禮，出席貴賓相當踴躍。（王文吉攝）

大雅分館利用大面積玻璃引進戶外的大樹綠意，營造出開闊的閱讀視野。（王文吉攝）

大雅分館館藏資源豐富，台中市副市長林依瑩（右）曾看過有關老人關懷照護的漫畫書，該館也有提供民眾借閱。（王文吉攝）

重獲新生的大雅分館規劃小團體視聽區。（王文吉攝）

開館25年的台中市立圖書館大雅分館，因閱讀空間不敷使用，市府與教育部斥資1012萬元進行閱讀環境改善工程，經1年多整建，營造出開闊的閱讀視野，副市長林依瑩28日主持重新開幕儀式，並宣布舊館新生，她表示，圖書館是在地居民共同的「家」，盼透過整建，提供更優質的互動空間。

大雅分館開幕典禮邀請大雅國小雅韻國樂團以花為名的絲竹表演熱鬧開場，包括副市長林依瑩、文化局長王志誠、民政局長周永鴻、市立圖書館館長張曉玲、大雅區長林華彬和多位校長等人都出席共襄盛舉。

林依瑩表示，圖書館是在地居民共同的「家」，市長相當重視閱讀，因此上任後，即積極整修與規劃台中圖書館，目前已改進近10處。其中，大雅區的人口近10萬人，但原有的閱讀空間不足服務閱讀人口，大雅分館經過1年改造，今日重新開幕，提供更優質的閱讀空間。

王志誠也表示，大雅分館實現林市長希望提供市民優質的閱讀空間理念，除了透過空間改造，精進舊有圖書館，加上將新建的上楓國小新圖書館，可共同陪伴小朋友長大，創造「知識的殿堂」，此外，溪西圖書館、李科永紀念圖書館也將完工啟用，屆時將嘉惠更多學子。

大雅分館於1992年開館，由於閱讀空間不敷使用，為改善館舍的利用率，市府105年爭取教育部370萬元補助，加上市府自籌預算642萬元，共投入1012萬元經費。拉皮改善工程以民眾使用的角度重新規劃，拆除既有隔間牆，並納入中庭增加館舍面積，四周大片的玻璃引進戶外的大樹綠意，營造出開闊的閱讀視野。

改頭換面的大雅分館1樓設有期刊閱報區、樂齡區、兒童閱讀區；二樓設置舒適的閱覽空間、台中學區、台灣母語有聲書區等，並規劃繽紛的花博閱讀角；三樓青少年區則收藏本土漫畫及漫畫技法等書籍，也增設討論室、小團體視聽區，將成為青少年共享閱讀新據點。

(中時)