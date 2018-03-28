美陸貿易戰背後 潛藏貨幣儲備地位的算計

2018年03月28日 15:04 中時 王嘉源

日本經濟新聞（中文版：日經中文網）28日指出，美國總統川普針對大陸和日本等貿易順差國的保護主義貿易政策，正在明顯動搖全球的金融和資本市場，然而如果美陸的貿易失衡進一步擴大，有可能導致美元存在感顯著下降，美國對這一事態的擔憂也忽隱忽現。因此在對陸制裁的背後，有觀點認為美國可能有保衛儲備貨幣地位的意圖。

作為反制美國制裁的措施，陸方23日暗示減少美國國債。大陸的美國國債持有額截至1月底達到1.1682兆美元，比日本多1024億美元。占海外對美國國債持有額整體的18.7％，比1年前增加1.0個百分點。大陸1月凈買入美國國債41億美元，時隔3個月凈買入，僅觀察這個數字，似乎還看不出大陸準備減少購買美國國債的情況。

日經QUICK新聞編輯委員永井洋一分析說，大陸始終抱有一種不安，如果美國國債下跌、美國利率上升，民間資金有可能流向美國，因此陸方對於減持美國國債，持審慎態度。另一方面，大陸揚言減持美國國債，已對美國構成強烈的牽制。這是因為美國2017年創出4662億美元經常收支逆差，如果無法從海外融資，將舉步維艱。

當前美元作為結算貨幣在全世界使用，美元會經由各國政府的外匯儲備流回美國，但如果這種以美元為儲備貨幣的體制動搖，美國的資金週轉將立即變得嚴峻，將發生導致經濟冷卻的「惡性利率上升」。

美國應該對這樣的事態最為心知肚明。因此，市場經濟學家神谷尚志指出：「川普發動的貿易摩擦，或許隱藏著單純希望增加美國産品出口之外的其他意圖」。他認為，美國真正的意圖應該是，要在美元作為儲備貨幣的地位被大陸人民幣取代之前，就摘除其萌芽。

在人民幣交易限制被放寬的2009年以後，人民幣的國際結算迅速擴大。大陸人民銀行（央行）統計顯示，2015年達到總額12.1兆元。雖然2017年回落至9.2兆元，但長期來看，今後人民幣進一步得到利用的可能性很大。其背後存在著大陸出口實力的快速增長。據經濟合作與發展組織（OECD）統計顯示，大陸貨物出口額2017年7～9月達到約5700億美元，比美國高出近5成。反過來説，美國想要遏制人民幣的崛起、維持美元的存在感，糾正美陸貿易失衡就是當務之急。

從大陸角度來看，也不希望立即看到人民幣國際化，以免操之過急導致資本外流。對大陸來説，「國債減持牌」是一把雙刃劍。

美國對陸貿易制裁將招致全球企業的生産效率下降，導致經濟（股價）冷卻，但另一方面，如果大陸當真減持美國國債，美國利率也將面臨上升壓力。美陸雙方圍繞儲備貨幣寶座的算計一旦稍有差池，就可能有導致世界經濟陷入滯脹（經濟蕭條和物價上漲）的危險性。

(中時)