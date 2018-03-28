中市推動路平專案 4年500公里將要達標

2018年03月28日 15:10 中時 盧金足

台中市建設局長黃玉霖說，台中市府持續推動「4年500公里」路平專案，截至3月中旬總公里數已達478.96公里。（盧金足攝）

為讓道路利用更環保，台中市府建設局首先於黎明路二段試辦「轉爐石路平2.0計畫」，自去年10月下旬進行黎明路二段、朝馬路至市政路的路平工程，擁有道路磨損低、穩定值高、抗滑性佳、抗車轍能力強、抗剝脫能力好等多項優點，更有效提升路面品質與耐久性，達到再生粒料循環應用的環保目標，市府推動「4年500公里」路平專案，目前總公里數達478.96公里，已快達標。

建設局長黃玉霖在西屯區長何國裕陪同下前往視察黎明路二段進行路平2.0試辦計畫，立委張廖萬堅、市議員陳淑華等人也到場關心。張廖萬堅肯定市府在推動路平專案的努力；陳淑華也表示，地方基礎建設刻不容緩，市府執行的黎明路二段2.0計畫，更是符合地方期待。

黃玉霖說，市區選擇黎明路二段先行試辦「轉爐石路平2.0計畫」，除秉持以人為本、提升品質、減少挖補等路平三大要領之外，在人行道施工材料部分，採用高壓透水磚，有別於以往將雨水排入道路側溝，透水工法能直接讓水份滲入下方土壤，達到基地透水保水功效。

此外，道路鋪面則採用轉爐石粒料與天然粒料混合製成的瀝青混凝土，擁有道路磨損低、穩定值高、抗滑性佳、抗車轍能力強、抗剝脫能力好等多項優點，更有效提升路面品質與耐久性，達到再生粒料循環應用的環保目標。

黃玉霖強調，將台中市路平專案納入前瞻計畫挹注經費，目前已爭取獲核定補助經費達11.5億元，未來將逐年、逐段將全市道路改善完成，給市民居住通行幸福感。

(中時)