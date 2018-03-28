台大開放採計線上學分 推廣數位學習

2018年03月28日 15:17 旺報 李侑珊 、 陳怡誠

台大教務長郭鴻基（左）、玉山金控總經理黃男州（右）相互握手象徵雙方產學合授「大數據分析：商業應用與策略管理」課程正式啟動。（陳怡誠攝）

玉山金控數位金融長李國正（左二）、資管系系主任魏志平教授（右二）、資管系陳建錦教授（右)及工商管理系楊立偉（左）擔任產學合授「大數據分析：商業應用與策略管理」課程的教師群。（陳怡誠攝）

台大與玉山金控28日召開記者會，以產學合作的理念，首度合開MOOCs線上課程「大數據分析：商業應用與策略管理」，台大教務長郭鴻基表示，相關課程未來將持續開放在Coursera平台，而台大也在上周通過法規，學生修課將採計Coursera，最多可採計3學分。

台大與玉山金控共同發佈「大數據分析：商業應用與策略管理」（Big

Data Analytics: Business Applications and Strategic Decisions）MOOCs開放式線上課程，學習者僅需簡單註冊即可修課，完全免費。首播課程將於28日開始註冊，4月27日正式開課。

台大表示，此為台大首度與企業夥伴共同製作課程，授課教師團隊包含台大資訊管理系主任魏志平、資訊管理學系教授陳建錦、工商管理學系教授楊立偉以、玉山金控數位金融長李正國數位金融長等4人。

台大表示，線上課程專為非資料科學專業領域者設計，希望透過線上課程，讓未曾深入接觸資料科學的人，能夠對於數據分析方法建立正確清楚的基本觀念，並進一步地瞭解相關分析方法，在商管領域的應用策略和相關實務案例。

台大提到，這項線上課程為期6週，內容涵蓋大數據分析在財務金融、零售行銷、社群媒體、輿情分析、品牌競爭等領域，前5周由台大教師講授，最後一星期則由玉山金控主管介紹產業實務，課程設計著重「學科專業結合實務經驗」的學習模式，每週課程都由學生主持人以提問引導出發，再由專家學者就大數據分析理論與實務進行講解，搭配線上論壇的議題討論與情境式評量測驗，全面引導學習者從做中學。

台大教務長郭鴻基表示，.「大數據分析：商業應用與策略管理」MOOCs線上課程歷經9個月的時間規劃，即希望能將台大的線上課程打造成「高級品牌」，而因應金融國際化的趨勢，學生與業界都想隨時補充新的金融知識，因此Coursera平台上線後，不只造福台大學生，預計也會有很多華人學員來修課。

而為了鼓勵台大學生參與線上課程，郭鴻基也說，台大已於上週修訂新的修課規定，校內學生上網到Coursera平台修線上課程，學分也可採計，而最多則為3學分。

玉山金控總經理黃男州說，台大與玉山金控合開線上課程，極為一項很好的產學合作範例，而玉山金控在2015開始與台大開始推動慕課計畫，迄今還在進行中，符合數位時代「自主學習的趨勢」。

(旺報)