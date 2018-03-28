青年節70周年！救國團青年獎章讓全國優秀青年一期一會

2018年03月28日 14:54 旺報 簡立欣

迎接第70個青年節！救國團29日上午9時將假台北市劍潭海外青年活動中心經國紀念堂二樓群英堂，舉行「107年青年節表揚大會」，表揚全國各縣市社會優秀青年21位，全國大專優秀青年代表123位，並由前總統馬英九頒授本年度《青年獎章》11位得主。

救國團主任葛永光表示，為紀念黃花崗起義72位烈士，中央政府於民國37年訂定每年3月29日為青年節暨革命先烈紀念日，中華民國春殤也定在這一天。民國45年起，救國團承政府指示，開始籌辦《青年獎章》，62年來，共有790位傑出青年榮獲《青年獎章》殊榮，相關活動經費由救國團自行負責籌措。

葛永光表示，《青年獎章》所有獲獎者均經各界公開推薦，以品德操守、公益助人、創新發明等各類事蹟做為評審依據，邀請專家學者及各界賢達擔任評審，肯定他們對國家社會的卓越貢獻。

至於每年青年節各項活動，都是由全國各縣市各校青年代表自行組成的「青年節籌備委員會」規劃，旨在「由青年人自己辦自己的活動」，救國團則從旁提供協助和支援。籌備委員會每年邀集關注青年工作的相關單位，籌組及召開青年節輔導委員會議，相關活動經費則全由救國團自行負責。

今年的青年節系列活動，還包括了3月1日至3月29日「青年關懷-深耕地方」全國連線活動共計138場次，共計2萬7607位青年朋友參與。

葛永光強調，受邀並願意參與青年節活動的各輔導單位，除提供救國團辦理意見外，也安排提供讓青年節執行委員前往拜會致敬，例如截至105年為止的歷任總統與行政院長皆在府裡、院裡接見《青年獎章》全國優秀青年代表，各單位也都安排接待青年代表前去拜會致敬。今年也有立法院、法務部、國防部、外交部、警政署、消防署、教育部青年發展署、台灣電力公司等單位，接見今年度的青年節委員，立法院長蘇嘉全親自接見青年節籌備會委員，蔡總統也特發賀電給救國團，祝賀活動順利成功，皆肯定、鼓勵青年奮發向上。

他呼籲，服務青年不要分藍綠，對於特定媒體與人士冷酷無情地打擊、刻意扭曲這個屬於青年人的平台，救國團深感不解和遺憾，期待社會各界共同關注青年輔導工作。

(旺報)