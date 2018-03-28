貪風災重建款215萬 花蓮「英勇女鄉長」判刑8年半

2018年03月28日 15:04 中時 許家寧

6年前蘇拉颱風重創秀林鄉，現任議員、時任鄉長的許淑銀果斷撤村，獲馬總統表揚為「英勇女鄉長」，但她利用災後發包重建機會，收受廠商回扣共215萬元重建款，大發國難財，一審被依貪汙罪判刑9年，上訴二審減刑半年，改判8年6個月。

2012年蘇拉颱風土石流淹沒秀林鄉和平、和中及和仁3個部落，鄉長許淑銀鐵腕撤村，挽救300多條人命，甚至為了救災忙碌奔波，累倒住院吊點滴，還以此獲得時任總統馬英九讚揚為「英勇女鄉長」，但她進行災後重建時卻起「貪念」。

判決書指出，颱風造成蘇花中橫坍方、北迴中斷，中央撥經費給秀林鄉災後重建，但時任秀林鄉長許淑銀（54歲），內定秀林鄉代王金福去「借牌」包工程，王得標1500餘萬元工程後，分5次共給許淑銀一成回饋155萬，但許仍不滿足。

後續又趁發包600餘萬元的土石處除工程及南區搶修工程，另名承包商將30萬元送到鄉長室，許嫌太少要求再支付30萬元，後來因該包商涉犯其他違反採購法案件遭檢舉，許淑銀自行跟檢調自首，檢調追查揪出代理建設課長吳俊宏等涉貪官員送辦。

許淑銀卸任後不受案情牽累，又連任兩屆縣議員，2015一審判她9年徒刑，二審法官考量其犯後雖曾試圖串供隱瞞，但偵查中期以後坦承犯行，並繳回相關賄款之態度及犯罪動機，改判8年6月，吳等涉貪官員也都被判5年徒刑，全案仍可上訴，許淑銀受訪時不願表達意見。

(中時)