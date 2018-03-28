協和電廠燃油改燃氣　基隆市府：樂觀其成

2018年03月28日 15:12 中時 張穎齊

針對台電計畫將協和電廠從燃油改為燃氣，基隆市長林右昌表示，樂觀其成。（張穎齊攝）

環保署今（28）日舉辦協和電廠環評審委會，計畫將燃油電廠改為燃氣，基隆市長林右昌於基市府舉辦記者會表示「樂觀其成」，並提出台電必須達到他所提出的「5項要求」。（張穎齊攝）

環保署今（28）日下午2時在署內舉辦環境影響評估審查委員會，討論協和發電廠更新改建計畫的環境影響一案，基隆市長林右昌於下午1時30分在基市府表示，協和電廠規畫從原來燃重油改為燃天然氣，可降低對基隆及周遭居民環境的污染，因此對本案「樂觀其成」，不過也提出「5個要求」原則，台電對此也允諾會確實執行。

林右昌表示，第一、要求採用最嚴謹的程序與標準來進行本案的環評審查；第二、要求讓更多的專家學者參與，以充分討論；第三、要求台電要與地方民意代表以及當地民眾充分說明溝通；第四、要求保障外木山漁民生計；第五、要求確保基隆港航運安全。

對此，台電也在環評審委會上承諾，上述5項要求會確實執行，並會將相關資料公開透明。

林右昌指出，協和電廠是全台唯一使用重油做為燃料的發電廠，也是基隆市最大的污染來源。他上任後即要求台電採取多項措施，以大幅降低污染物的排放。

他舉例，環保局從2015年起要求台電使用含硫份從0.5％降到0.3％的乾淨燃料，減少硫氧化物排放量，並改善燃燒系統，以減少氮氧化物排放量。同時也要求，靜電集塵器去除效率由原來的90％提升至95％，以減少粒狀污染物排放量。

此外，林右昌也要求協和發電廠須配合空氣品質及高污染事件時將發電量降載，污染防制減量措施納入許可證核發考量，而台電空氣品質監測站中也已增加PM2.5連續自動監測設備，並與環保局完成連線作業。

而針對去年9月，台電向基市府申請協和電廠1、2號機組不受年累積運轉720個小時的限制，基市府環保局長賴煥紘回應「尚在審查中」，但他也透露「預估不會准許」。

賴煥紘表示，目前僅同意協和電廠1、2號機組累積發電時數、運轉天數備載容量若低於6％，可持續運轉；但若超過6％，則會累積運轉時數，一旦滿720小時即依法停機。

(中時)